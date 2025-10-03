Tutti vorrebbero una nuova Fiat Uno Turbo, anche se grande appena 20 centimetri

Chi ha attraversato gli anni Ottanta e Novanta sa bene che la parola “Turbo” non era un semplice adesivo da parafanghi, ma un vero e proprio biglietto da visita. Tutto portava a sentire già la sensazione dei cavalli extra, l’adrenalina e la possibilità di vedere utilitarie trasformate in piccole belve da strada. Tra queste, la Fiat Uno Turbo i.e. del 1990 occupa un posto d’onore, con i suoi oltre 100 cavalli pronti a far sorridere, quando non tremare dentro la sua “scatola di ferro”, chi voleva affondare il piede sull’acceleratore.

Oggi quella leggenda torna, non come sperano tutti, e come stanno anche immaginando molti designer sul web, ma solo in miniatura grazie ai modelli Laudoracing, che propone una replica in scala 1:18, fedele nelle forme e nell’atmosfera, pensata per collezionisti con un debole per i miti come questo.

Il modello è realizzato interamente in resina, senza parti apribili, ma con una pulizia delle superfici che mette in risalto il design squadrato, indimenticabile, della Fiat Uno originale. Il colore rosso acceso, una delle tinte più iconiche della versione reale, è applicato in modo uniforme e brillante. Guardandolo da vicino, spiccano dettagli come la griglia anteriore con lo storico logo Fiat, i fari rettangolari, i fendinebbia incastonati nel paraurti nero e le grafiche laterali con la celebre scritta “Turbo i.e.”, marchio di fabbrica di quell’epoca.

I cerchi a quattro razze di questa Uno Turbo, in una tonalità di grigio fedele all’originale, sono abbinati a gomme vere, con materiale stupefacente al tatto, che restituiscono quell’aria da sportiva accessibile che aveva conquistato migliaia di giovani neopatentati. E l’interno, da perfetta a replica quale vuole essere, non è da meno: attraverso i finestrini si intravedono i sedili con la trama tipica, i poggiatesta, il cruscotto nero con la strumentazione analogica anni Novanta e persino la console centrale con bocchette d’aerazione, comandi e volante a tre razze. Insomma, manca solo l’odore di benzina super.

La replica è disponibile in sei varianti cromatiche, grigio quarzo, grigio Jupiter, rosso, bianco, bordeaux e blu Delphi, ciascuna limitata a 399 pezzi numerati. Prezzo fissato a 99,90 euro sul sito del produttore, come molte altre creazioni Laudoracing. In realtà, sul sito, ci sono tantissimi modellini che faranno impazzire di gioia qualunque amante delle auto da scaffale, specie se decorate con tanto amore e nostalgia.