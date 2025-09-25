Citroën Aircross XTR 7: oltre 30 accessori Mopar esaltano la sua flessibilità

Il nuovo Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 in Brasile aggiunge stile, robustezza e spirito avventuroso alla gamma prodotti del marchio. Il nuovo modello venduto in Sud America offre oltre 30 accessori disponibili, incentrati sulla personalizzazione, il tempo libero e la praticità quotidiana. Sviluppati e prodotti al 100% localmente, con la qualità Mopar e i rigorosi criteri ingegneristici Stellantis, gli articoli racchiudono tecnologia accessibile e praticità nella vita di tutti i giorni, senza trascurare i momenti di svago.

Il nuovo Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 offre oltre 30 accessori disponibili

Tra gli accessori, disponibili anche su tutta la gamma Aircross, sono presenti funzionalità che migliorano l’accessibilità, come l’allarme volumetrico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera di bordo. Per chi cerca la praticità, il sistema di inclinazione abbassa automaticamente lo specchietto retrovisore quando il conducente inserisce la retromarcia, offrendo una migliore visibilità durante le manovre. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori aiutano inoltre a prevenire le collisioni e forniscono indicazioni per il parcheggio.

Inoltre, l’elenco degli accessori comprende un tappetino per il bagagliaio, una borsa organizer, una rete per i sedili, una borsa per i sedili (quando rimossa dalla terza fila), una copertura protettiva per animali domestici, un portapacchi, un portabici da tetto, barre trasversali, un caricabatterie a induzione e un organizer per il bagagliaio con velcro.

La gamma Citroën Aircross comprende le versioni Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200, Shine 7 Turbo 200 e la versione top di gamma XTR 7 Turbo 200, lanciata di recente, che rende la gamma del modello ancora più completa.

La linea XTR, lanciata negli anni 2000, torna ora con un nuovo stile, invitando i clienti Citroën ad avventurarsi e rilassarsi, immersi nella natura o in un luogo speciale, dentro o fuori città. Le nuove versioni mantengono il DNA del marchio: design accattivante, spazio interno, comfort e accessibilità.

Il modello presenta interni, sedili, cruscotto, braccioli delle portiere e volante con rivestimenti di alta qualità e dettagli di cucitura in verde chiaro, mentre il centro multimediale Citroën Connect è dotato di un touchscreen da 10,25″ e ora presenta nuovi bordi ultrasottili in nero lucido, una tonalità che si estende anche alla cornice delle bocchette di ventilazione, conferendo un aspetto anteriore più leggero e uniforme.