Maserati incontra Acqua di Parma: una nuova collaborazione all’insegna dell’Arte del Viaggio

Maserati ha presentato oggi una nuova collaborazione con Acqua di Parma, simbolo per eccellenza del sofisticato stile italiano e portavoce di un’artigianalità raffinata. L’unione di questi due simboli del Made in Italy ha dato vita a una collezione su misura di oggetti esclusivi, ispirati ai valori condivisi di raffinatezza italiana e design di alto livello. La collezione esprime una visione condivisa di “The Art of Travel“, pensata per regalare un tocco di eleganza alla vita on the road.

Maserati: L’eccellenza automobilistica del marchio del Tridente incontra l’eleganza del design di Acqua di Parma

Viaggiare nel mondo moderno richiede un veicolo che trasformi semplici spostamenti in viaggi immersivi di scoperta. Maserati, fin dalle sue origini, ha sempre progettato auto attorno allo spirito del gran turismo , incarnando essenzialmente l’Arte del Viaggio con prestazioni elevate, stile ineguagliabile e comfort per la guida a lunga distanza. Per Acqua di Parma, l’Arte del Viaggio risiede nell’elevare anche i gesti più semplici, con un compagno che trasforma ogni viaggio in un rituale sensoriale.

La collezione Acqua di Parma x Maserati include un diffusore per auto Andiamo personalizzato , rifinito nell’iconico giallo di Acqua di Parma e decorato con l’emblema della Maison e l’iconico Tridente di Maserati: un compagno di viaggio di classe per ogni viaggio. Il ciondolo in pelle Passepartout è realizzato in vera pelle con cuciture gialle e il logo Maserati sul ciondolo, completo di Colonia Eau de Cologne da 12 ml. Completa la collezione Acqua di Parma x Maserati il ​​cofanetto Art of Travel , presentato nell’iconica cappelliera di Acqua di Parma. All’interno, l’edizione speciale del diffusore per auto Andiamo è abbinato a una ricarica Luce di Colonia e a un set di guanti da guida in nappa blu Maserati, rifiniti con piping giallo. I guanti, progettati per garantire comfort e presa, sono senza dita, traforati sulle nocche e chiusi con bottoni laserati tono su tono.

Contemporaneo e innovativo, il diffusore per auto personalizzato Acqua di Parma x Maserati Andiamo crea negli interni un’atmosfera piacevole e confortevole, in linea con l’esperienza di guida moderna, dove la tecnologia regna sovrana. La sua forma circolare si ispira alle iconiche scatole di Acqua di Parma e si adatta perfettamente a qualsiasi interno grazie al suo sistema di montaggio semplice e intuitivo che consente un facile fissaggio magnetico alla griglia di ventilazione dell’auto. La fragranza viene quindi diffusa attraverso la circolazione dell’aria del veicolo, attivando il sistema di ventilazione dell’auto e il semplice cursore del diffusore. Le fragranze sono disponibili in speciali ricariche che possono essere sostituite in qualsiasi momento, consentendo ai clienti di scegliere la propria fragranza preferita per ogni viaggio.

La collezione Acqua di Parma x Maserati riflette la dedizione delle due Maison italiane alla qualità e alla tradizione, espressa attraverso un design discreto ma distintivo. Il cofanetto Art of Travel Acqua di Parma x Maserati, prodotto in soli 100 pezzi, sarà venduto esclusivamente presso le boutique Acqua di Parma di Milano, Roma, Saint-Tropez e Parigi. Il diffusore per auto sarà disponibile presso gli showroom della casa del tridente e online, mentre un numero limitato di diffusori per auto sarà disponibile anche presso le boutique Acqua di Parma e la piattaforma e-commerce sopra menzionate.