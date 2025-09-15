Ferrari F40 e tante altre a Bergamo per il 30° del club record di Caprino Bergamasco

La Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco si è sempre distinta nel panorama dei sodalizi del “cavallino rampante”, per la forza travolgente della sua passione e per l’eccellenza assoluta delle sue manifestazioni. Quest’anno ha spento le 30 candeline. Per celebrare l’importante ricorrenza anagrafica e il premio “Top Club in the World“, che la vede primeggiare come numero di tesserati su scala mondiale, l’associazione lombarda si è concessa un regalo coi fiocchi: un meeting davvero solenne, con tantissimi gioielli della casa di Maranello.

Il rendez-vous è andato in scena nella giornata di ieri. Seguirà la “Notte Rossa“, in programma quando la tabella del tempo raggiungerà la data di sabato 27 settembre, con musica ed emozioni nel segno della passione più autentica, per chiudere il cerchio con altre note sonore.

L’incontro a quattro ruote, scattato dalla sede del sodalizio, ha raggiunto il suo apice a Bergamo, dove in piazza Dante è stato disteso l’imponente scudetto del “cavallino rampante”, nell’abbraccio di una settantina di auto del marchio. E che auto. Presenti all’appuntamento ben due Ferrari F40, dominatrici del parterre, insieme alle varie SF90 Stradale, F512M, 512 TR, Testarossa, 812, F8, 488, 458, F430, 360 e compagnia bella.

Il club con più iscritti al mondo ancora una volta ha stupito, regalando emozioni speciali ai protagonisti e al pubblico, che si è stretto con un caloroso abbraccio attorno alle auto del cuore, quelle di Maranello. Il tour, oltre alla bellezza delle carrozzerie, ha permesso di gustare il sound delle Ferrari, specie durante il tour delle Mura Venete e la trasferta, passando dalla Fara e dalla Boccola, alla Città Alta, che lascia sempre senza fiato per il suo inimitabile appeal.

Consentitemi una breve digressione sentimentale, che ha il sapore di una confessione: Bergamo è il mio luogo del cuore. Vederla piena di Ferrari mi emoziona. Penso che succeda anche agli altri, per il fascino elegante della cornice ambientale. La presenza delle “rosse” rende il capoluogo lombardo ancora più bello agli occhi di chi ha le auto da sogno nel cuore. Complimenti al Presidente Paolo Magni e ai membri della Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco per l’eccellente lavoro svolto. Del resto, non si diventa per caso il sodalizio con più iscritti al mondo.

Fonte | L’Eco di Bergamo