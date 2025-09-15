Nuova Peugeot 308 GTI: design accattivante per la versione top di gamma

Il sito francese Auto-moto.com ha immaginato nelle scorse ore quello che potrebbe il look di una futura ipotetica nuova Peugeot 308 GTI. Secondo i francesi questo modello sarebbe il passo logico subito dopo il lancio della Peugeot 208 GTI dato che la casa automobilistica del leone ha lasciato intendere che ci saranno altri modelli di questo tipo in futuro nella sua gamma. Solo cinque anni fa, la precedente generazione di Peugeot 308 GTI (270 CV) scomparve dal catalogo sotto la pressione delle normative europee anti-inquinamento, pochi mesi dopo il ritiro della sorella minore 208 GTI (208 CV).

Una nuova Peugeot 308 GTI potrebbe effettivamente tornare? Nel frattempo sul web viene immaginato il suo look

Adesso però le cose in Peugeot sembrano essere cambiate e dunque ipotizzare l’arrivo nei prossimi anni di una nuova Peugeot 308 GTI non sembra più così improbabile. Con il recente restyling della gamma 308 appena svelato, molti si chiedono se il leggendario badge tornerà a impreziosire il bagagliaio della compatta. Al momento, però, non ci sono novità: la versione ibrida plug-in raggiunge al massimo 195 CV, mentre l’unica variante elettrica si ferma a 156 CV. Anche l’adozione del motore elettrico della cugina DS N°4 da 213 CV non sarebbe sufficiente per aspirare a un futuro agonistico.

Nel frattempo, Stellantis ha concentrato i suoi sforzi sulle city car basate sulla piattaforma e-CMP, come Abarth 600e, Opel Mokka GSE, Alfa Romeo Junior Veloce e Lancia Ypsilon HF, trasformandole in vere protagoniste urbane. La categoria delle compatte superiori, tra cui 308, DS N°4 e Opel Astra, sembra però non ricevere lo stesso trattamento. Tuttavia, Alain Favey, nuovo capo di Peugeot, non esclude di rilanciare l’iconico badge GTI, forse sui SUV 2008 o 3008, lasciando aperte tutte le possibilità per il futuro.

Vedremo dunque se questo modello tornerà per davvero nella gamma della casa francese di Stellantis e se il suo aspetto sarà simile a questo render realizzato da Julien Jodry.