Lancia sarà al fianco di Eberhard & Co in occasione del 65° Salone Nautico di Genova

Durante il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova, tra gli appuntamenti più prestigiosi e rilevanti del panorama europeo dedicato alla nautica e alla mobilità di lusso, Lancia parteciperà accanto a Eberhard & Co., rinomata Maison svizzera dell’alta orologeria, che per il secondo anno consecutivo ricopre il ruolo di Official Timekeeper della manifestazione. L’evento rappresenta l’occasione ideale per rafforzare e celebrare la partnership tra due marchi iconici, uniti dal desiderio di esaltare tradizione, heritage e passione sportiva che ne definiscono l’identità.

Dalla collaborazione nasce l’esclusivo orologio Lancia HF, presentato lo scorso giugno e ora protagonista nella lounge di Eberhard & Co. Prodotto in edizione limitata a 120 pezzi per ogni versione del quadrante, il segnatempo racchiude lo spirito di audacia, innovazione e coraggio che ha reso Lancia un mito dei rally, omaggiando l’emblematico logo HF, simbolo di vittorie e sfide memorabili.

Al Salone Nautico Internazionale di Genova, appuntamento di spicco in Europa dedicato a nautica e lifestyle d’eccellenza, Lancia riafferma il proprio legame con stile, tradizione e innovazione. “Siamo orgogliosi di essere presenti a questa manifestazione, un palcoscenico che esalta il design, la creatività e l’eleganza,” afferma Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. “Per noi, che abbiamo fatto dell’eleganza un tratto distintivo della nostra storia, partecipare significa riaffermare i valori del brand e condividerli con un pubblico internazionale. La collaborazione con Eberhard & Co. nasce proprio da questa visione comune: fondere tradizione e modernità, unendo sportività e raffinatezza, per raccontare insieme un nuovo capitolo dell’eccellenza italiana.”

Napolitano parteciperà al Talk La Sfida del Tempo, previsto domenica 21 settembre alle 17.00 presso il Theatre Eberhard & Co., insieme a Mario Peserico, General Manager di Eberhard & Co., e Miki Biasion, leggendario pilota del Motorsport e Ambassador della Maison svizzera.