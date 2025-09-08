Leapmotor svela il suo audace futuro elettrico all’IAA Mobility 2025

Leapmotor sta lasciando un segno indelebile all’IAA Mobility 2025, che si tiene presso la Messe München e il centro di Monaco, con l’ anteprima mondiale della B05 e il lancio commerciale della Leapmotor B10 , che segnano una pietra miliare significativa nell’espansione globale e nell’evoluzione tecnologica del marchio. La presenza di Leapmotor all’IAA Mobility 2025 di Monaco mette in mostra il suo spirito innovativo e la sua leadership nella mobilità elettrica in tre aree distinte: i padiglioni espositivi della Messe, l’ Open Space e la Test Drive Area nel centro di Monaco.

All’IAA 2025 anteprima mondiale di Leapmotor B05 e lancio delle vendite europee di B10

Il primo appuntamento è l’8 settembre presso il Messe Exhibition B3 Hall , dove Leapmotor presenterà la sua ultima gamma di veicoli elettrici intelligenti, tra cui l’attesissima B05 sport C-hatchback , offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nella filosofia di design del marchio, nei progressi tecnologici e nella visione lungimirante del futuro

Leapmotor ha presentato in anteprima mondiale la B05, una berlina compatta dal look sportivo progettata per le nuove generazioni di trendsetter urbani. Più di un semplice veicolo elettrico intelligente, la B05 è un’audace espressione di ambizione prestazionale e innovazione all’avanguardia.

Leapmotor B05 è un partner a zero emissioni costruito attorno a quattro principi fondamentali, quali design all’avanguardia, maneggevolezza agile, intelligenza di punta di Leapmotor e qualità che sfida il segmento, offrendo un’esperienza di guida completamente nuova.

La sua silhouette elegante e muscolosa, ispirata all’estetica “Tech-Nature” di Leapmotor, fonde purezza e potenza, creando un linguaggio visivo che è allo stesso tempo futuristico e radicato nello stile urbano.

Tra le innovazioni tecniche, la B05 presenta porte senza cornice che riflettono il suo DNA atletico, abbinate a cerchi in lega “Swift-Wing” da 19 pollici che catturano l’attenzione su qualsiasi strada. Con una larghezza alla spalla di 1.880 mm, la più ampia del suo segmento, la Leapmotor B05 offre un aspetto audace e un comfort spazioso. Con una lunghezza di 4.430 mm, una larghezza di 1.880 mm e un’altezza di 1.520 mm, con un passo di 2.735 mm, la B05 è progettata per garantire prestazioni e aspetto.

“La B05 è più di un’auto: è una dichiarazione di intenti. Riflette il nostro impegno per l’innovazione, l’accessibilità e l’empowerment della prossima generazione di automobilisti in Europa e oltre”, ha affermato Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International. Questo lancio globale segna una mossa strategica per conquistare il mercato europeo dei veicoli elettrici compatti con un prodotto che unisce innovazione, convenienza e stile audace.

In mostra all’IAA di Monaco il Leapmotor B10 , un SUV elettrico intelligente e a lungo raggio che debutta ufficialmente sul mercato europeo durante l’evento. La presenza di Leapmotor all’IAA Mobility 2025 sottolinea la sua strategia a lungo termine per l’espansione globale , con l’Europa il cuore delle sue ambizioni.

La produzione della B10 è ora iniziata per alcuni mercati europei e si prevede che il modello sarà presto ordinabile anche nel Regno Unito, con consegne previste per questo inverno. Il B10 sarà disponibile in oltre 30 paesi e regioni , tra cui Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America.

Basato sulla più recente architettura LEAP3.5 , il B10 stabilisce un nuovo punto di riferimento per i SUV elettrici intelligenti, offrendo connettività avanzata, design spazioso e Leapmotor B10 One, che sarà uno dei SUV elettrici più competitivi della sua categoria, nonostante gli elevatissimi livelli di specifiche standard.

La nuova B10 è dedicata a una nuova generazione di automobilisti che apprezzano la sostenibilità, le funzionalità intelligenti e la convenienza. Si rivolge a giovani professionisti, famiglie poco numerose e abitanti delle città, persone aperte, attente al design e desiderose di abbracciare la mobilità elettrica.

Con la B10, Leapmotor entra nel segmento C, il più grande in termini di volumi in Europa, con la tipologia di carrozzeria più dinamica del mercato: il SUV. La B10 è la risposta di Leapmotor a questo cambiamento: un SUV elettrico compatto che ridefinisce l’innovazione accessibile per una nuova generazione di automobilisti.

Il Leapmotor B10 è un SUV compatto che ridefinisce le aspettative di innovazione accessibile, stile contemporaneo, versatilità e tecnologia avanzata per i moderni, guidatore esperto di tecnologia. Il design esterno della B10 è un’espressione raffinata di energia giovanile e unisce curve eleganti e linee dinamiche, bilanciando energia e stabilità con un look audace e moderno.

Le dimensioni della B10 sono adatte alle strade europee: 4.515 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, con un passo di 2.735 mm. La B10 offre anche uno spazio interno pratico e versatile . L’abitacolo è spazioso, luminoso e personalizzabile, e le versatili configurazioni dei sedili consentono di trasformarlo in una comoda area di riposo. Offre uno degli spazi passeggeri più ampi del segmento , con 2.390 mm dallo schienale del sedile posteriore alla zona del vano piedi, 1.400 mm di larghezza per i passeggeri posteriori e un’altezza interna di 1.027 mm nella parte anteriore e 1.005 mm nella parte posteriore. Inoltre, 22 vani portaoggetti intelligenti offrono una flessibilità senza pari per la vita di tutti i giorni e i viaggi.Leapmotor B10 è dotato di un touchscreen flottante da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K e chip Snapdragon 8155. Offre un’esperienza di navigazione fluida con l’introduzione di Apple CarPlay e Android Auto.

L’ultimo sistema LEAP OS 4.0 Plus offre un’interfaccia personalizzabile, un cockpit 3D immersivo e un display multi-applicazione, tra cui funzionalità intelligenti come modalità multi-scenario e il controllo remoto completo tramite l’app mobile Leapmotor. Il B10 è costruito attorno al concetto di tecnologia che migliora la vita . È un prodotto in continua evoluzione, dotato di un’interfaccia di guida intelligente, personalizzabile e ultra-reattiva.

Primo modello globale della Serie B di Leapmotor, il B10 è basato sulla nuova architettura tecnologica LEAP3.5 per ottenere un’integrazione e un’ottimizzazione superiori di software e hardware. La nuova architettura offre l’architettura di controllo centralizzato più integrata al mondo: controllo del cockpit e della guida associati a uno dei cablaggi più corti al mondo, pari a 996 metri, che copre fino a 22 controlli ECU e oltre 200 interfacce open source. Gli aggiornamenti software sono illimitati grazie alle funzionalità over-the-air offerte ai consumatori.

La B10 offre una combinazione molto competitiva di autonomia e capacità di ricarica rapida: è alimentata da un motore elettrico ad alta efficienza da 218 CV e 240 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Due opzioni di batteria (a seconda del mercato): la versione Pro con pacco batteria da 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e la versione ProMax con pacco batteria da 67,1 kWh che offre fino a 434 km. Entrambe le batterie supportano la ricarica CA da 11 kW e la ricarica CC ultraveloce fino a 168 kW, consentendo una ricarica dal 30 all’80% in meno di 20 minuti.

Inoltre, Leapmotor B10 offre un’esperienza di guida unica grazie alla distribuzione del peso 50:50, alle sospensioni posteriori multi-link e alla messa a punto avanzata del telaio sviluppata in collaborazione con il team di ingegneri Stellantis.

La sicurezza è una priorità assoluta, con un obiettivo di valutazione E-NCAP a cinque stelle, una gabbia di sicurezza in acciaio ad alta resistenza, 17 funzioni ADAS e un sistema di telecamere a 360° . La B10 è disponibile in due allestimenti (a seconda del mercato: nel Regno Unito Leapmotor ha adottato la strategia di un modello, una versione; il prezzo delle specifiche per il Regno Unito sarà confermato in autunno).

La versione LIFE è già molto ben equipaggiata, con di serie il tetto panoramico in vetro da 1,8 m² con tendina parasole elettrica, cerchi in lega da 18”, telecamera di parcheggio a 360° e il pacchetto ADAS completo. L’allestimento DESIGN aggiunge sedili in ECO pelle, illuminazione ambientale, sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente e altre caratteristiche aggiuntive.