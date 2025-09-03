Leapmotor debutta all’IAA con il vento in poppa: cifre di vendita record ad agosto in Germania 

L’ambiziosa startup cinese di auto elettriche Leapmotor si presenta all’IAA Mobility di Monaco con un forte slancio: ad agosto, il marchio ha venduto più auto che mai in un solo mese dal suo lancio sul mercato nell’autunno dello scorso anno, diventando il produttore cinese numero uno in Germania in termini di vendite di veicoli completamente elettrici. Ulteriori importanti eventi sono già in programma per Leapmotor, tra cui l’anteprima mondiale del nuovo modello compatto B05 all’IAA.

Il mese precedente è stato il mese di maggior successo di sempre per Leapmotor in Germania: secondo i dati dell’Autorità federale tedesca per i trasporti, quasi 830 nuove immatricolazioni rappresentano un nuovo record per il marchio ancora giovane. Anche una quota di poco superiore all’1,8% del mercato dei veicoli completamente elettrici rappresenta un record secondo i dati preliminari interni, così come la quota di mercato dello 0,4% raggiunta per le autovetture. Nessun altro marchio cinese ha venduto più auto elettriche in Germania ad agosto; la city car elettrica T03 è stata l’auto elettrica cinese più venduta in Germania, un altro grande successo per il marchio.

“Siamo molto soddisfatti di agosto; insieme ai nostri partner commerciali e a quasi 110 punti vendita, abbiamo raggiunto grandi traguardi. Per Leapmotor in Germania, non si parla di una pausa estiva. Al contrario: negli ultimi mesi, il trend di crescita ha addirittura accelerato”, ha dichiarato Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania.

Anche le prospettive per i prossimi mesi promettono molto positivo per il marchio: la nuova B10 è ora disponibile per l’ordine in tutte le sue varianti. La versione base Life Pro è disponibile a partire da 29.900 euro IVA inclusa, mentre la versione top di gamma del SUV compatto (Design Pro Max) sarà anch’essa un vero campione di rapporto qualità-prezzo con un prezzo di listino di 33.900 euro IVA inclusa.

“Il B10 verrà lanciato nel cuore del mercato automobilistico e porterà Leapmotor a un nuovo livello. Siamo entusiasti di questo fantastico prodotto. Il B10 ha il potenziale per diventare il più venduto del nostro portafoglio”, ha affermato Resch.

Tuttavia, prima che la B10 abbia un impatto sulle statistiche degli ordini, il veicolo celebrerà il suo debutto pubblico all’IAA Mobility di Monaco di Baviera (9-14 settembre 2025). Insieme ai modelli T03 e C10, già lanciati con successo in Germania, il SUV compatto sarà esposto all’Open Space di Ludwigstrasse e al Summit IAA presso il Centro Esposizioni di Monaco. L’8 settembre, Leapmotor celebrerà anche un’entusiasmante anteprima mondiale, svelando un nuovo modello compatto chiamato B05.

Un altro evento clou di Leapmotor all’IAA Mobility sarà la “Speed ​​Challenge” di ping-pong presso lo stand Open Space, organizzata in collaborazione con myTischtennis, la più grande piattaforma online tedesca di ping-pong. La gara, che vedrà chi riuscirà a colpire la pallina di plastica da 40 millimetri oltre la rete nel minor tempo possibile, si svolgerà il giorno di apertura dell'”Open Space” (9 settembre 2025) tra le 15:00 e le 20:00. I vincitori dell’evento, che mira a dare vita al popolare slogan “China Speed”, riceveranno premi interessanti, tra cui un weekend con la nuova B10.