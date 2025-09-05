Peugeot ha svelato in Brasile le nuove 208 e 2008 ibride con motore 1.0 Turbo flex 

Peugeot annuncia la grande novità per il 2026 con il lancio dei modelli 208 e 2008, entrambi dotati di tecnologia ibrida 12V nelle versioni GT. Con questo debutto, il marchio diventa il primo a offrire modelli ibridi nel segmento B Hatchback, rafforzando la sua strategia di presenza nelle categorie più competitive del mercato.

La tecnologia di Peugeot offre una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂

Il nuovo sistema ibrido è dotato di un motore Turbo 200 1.0 litri Flex da 130 CV, il 1.0 litri più potente del suo segmento, abbinato a un motore elettrico e a una batteria agli ioni di litio da 12 V. Questa tecnologia garantisce una riduzione fino al 10% dei consumi nel ciclo urbano e dell’8% delle emissioni di CO₂. Inoltre, funzionalità come Advanced Start & Stop, e-Braking ed e-Coasting lavorano insieme per offrire un’esperienza di guida più confortevole, silenziosa ed efficiente. I vantaggi per il conducente includono arresti fluidi, con maggiore comfort e riduzione della rumorosità, e recupero di energia in frenata e decelerazione, massimizzando ogni movimento dell’auto. Tutto questo avviene automaticamente, senza richiedere modifiche allo stile di guida, offrendo al conducente la sensazione di essere al volante di un’auto intelligente, efficiente nei consumi e orientata alla sostenibilità.

“Peugeot è orgogliosa di offrire nuove tecnologie ai suoi clienti nel segmento B SUV, oltre ad essere il primo marchio a proporre un modello ibrido nel segmento B Hatch nel mercato brasiliano. Il lancio di modelli già popolari in versione ibrida rafforza il legame del marchio con le attuali esigenze dei consumatori. Questo è un altro passo importante nella nostra strategia per espandere la nostra presenza e offrire soluzioni con il design e l’innovazione tipici di Peugeot”, afferma Fabiana Figueiredo, Vicepresidente del marchio Peugeot in Sud America.

I modelli sono inoltre dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come l’avviso di collisione, la frenata automatica di emergenza, il rilevamento della stanchezza, il riconoscimento della targa e il controllo della corsia. Tra gli ulteriori vantaggi, i modelli ibridi offrono sconti fino al 70% sull’IPVA (imposta sulla proprietà dei veicoli) in diversi stati, accesso alle aree riservate tramite rotazione e parcheggi preferenziali nei centri commerciali.

Con l’arrivo delle nuove Peugeot 208 e 2008 Hybrid, il marchio riafferma la sua posizione di riferimento nel design, nella tecnologia e nell’innovazione, offrendo al consumatore brasiliano un’esperienza di guida più connessa, efficiente e piacevole. Con il look distintivo di Peugeot, la nuova 208 GT T200 Hybrid AT e la 2008 GT T200 Hybrid AT presentano un design imponente e moderno.

Esternamente, la 208 GT T200 Hybrid presenta una serie di elementi che ne rafforzano il carattere sportivo, come lo spoiler posteriore e gli specchietti retrovisori nero lucido, che creano un elegante contrasto con la carrozzeria, trasmettendo dinamismo e modernità. I ​​cerchi in lega diamantati da 17 pollici aggiungono robustezza e raffinatezza, mentre l’antenna a pinna di squalo aggiunge un tocco contemporaneo al profilo della berlina. Il badge GT impreziosisce la versione top di gamma e la griglia anteriore in tinta con la carrozzeria integra armoniosamente il design, rafforzando l’identità visiva del modello. L’illuminazione firmata Peugeot è protagonista con i fari Full LED, che offrono elevata efficienza e visibilità, accompagnati dalle luci diurne DRL (luci diurne) e dai fanali posteriori a LED nell’iconica forma ad “artiglio di leone”, collegati da una fascia nero lucido che percorre l’intera larghezza del posteriore.

La 2008 GT T200 Hybrid vanta un assetto robusto e linee imponenti, che ne esaltano l’identità SUV. Il frontale si distingue per la firma luminosa a LED con effetto 3D, che trasmette tecnologia e raffinatezza a ogni sguardo. Il design esclusivo prosegue sulle fiancate, con cerchi Karakov da 17 pollici diamantati e nervature che accentuano la sensazione di movimento anche da ferma. Il posteriore, elegante e di grande impatto, abbina una finitura bicolore al tetto panoramico, mentre la fascia nera che collega i fanali posteriori a LED 3D esalta la personalità premium del modello. Ogni dettaglio, dai profili dei fari alle finiture interne, trasmette performance, modernità e design curato nei minimi dettagli.

Per un maggiore comfort dei passeggeri, il modello del 2008 è dotato di sedili posteriori sdoppiati che ne aumentano la versatilità, mentre i servizi connessi rafforzano la proposta della versione ibrida in termini di praticità, tecnologia e stile.

All’interno, le versioni ibride 208 e 2008 vantano un ambiente oscurato e sofisticato, evidenziato dal volante in pelle Sport Drive con cuciture a contrasto e comandi integrati, che rafforzano il carattere sportivo e l’ergonomia del veicolo. Il quadro strumenti rialzato con cluster ibrido 3D da 10 pollici fornisce informazioni in tempo reale sul sistema ibrido, mentre il sistema multimediale Peugeot i-Connect Advanced da 10,3 pollici e i Servizi Connessi MyPeugeot contribuiscono a rendere ogni viaggio più sicuro e la vita quotidiana più comoda. Gli interni sono inoltre completati da sedili con rivestimenti premium, pedaliera sportiva in alluminio, tasti a sfioramento, maniglie interne cromate, finiture effetto carbonio e illuminazione a LED.

Il nuovo gruppo propulsore per le Peugeot 208 e 2008 ibride del 2026 combina il motore a combustione interna Turbo 200 con un sistema elettrico Bio-Hybrid Electric Vehicle (MHEV). Il motore principale è un tre cilindri in linea da 999 cc, con monoblocco e testata interamente in alluminio per ridurre il peso e migliorare la dissipazione del calore. Il carburante è alimentato a iniezione diretta, con capacità flex-fuel, e il treno valvole impiega la tecnologia MultiAir III, che regola con precisione l’apertura e la chiusura delle valvole di aspirazione, ottimizzando la combustione per una maggiore efficienza e coppia ai bassi regimi. Questo motore eroga 130 cavalli e 200 Nm di coppia, rendendolo il motore da 1,0 litri più potente della sua categoria.

Il sistema ibrido utilizza la configurazione BSG (Belt Starter Generator), in cui un motore-generatore elettrico, collegato all’albero motore tramite una cinghia, funziona in combinazione con una batteria agli ioni di litio da 12 volt. Questo componente funge da motorino di avviamento ad alta efficienza e anche da generatore durante la decelerazione e la frenata. L’integrazione con il sistema Advanced Start & Stop consente di spegnere il motore a combustione durante le soste e di riavviarlo in modo praticamente istantaneo e fluido. Inoltre, il sistema utilizza due forme di rigenerazione dell’energia: e-Braking, che recupera l’energia cinetica in frenata, ed e-Coasting, che rigenera energia durante la fase di veleggiamento.

La trasmissione è un automatico CVT con simulazione di sette marce virtuali, calibrato per mantenere il motore a regimi di coppia ed efficienza ottimali, sfruttando il supporto elettrico, soprattutto durante le partenze e le ripartenze. Il sistema è gestito e monitorato tramite il cruscotto, che include anche un nuovo I-Cockpit 3D Hybrid da 10 pollici, che visualizza in tempo reale lo stato di carica della batteria, il flusso di energia tra motore e generatore, l’autonomia e il consumo di carburante. Questo sistema guida inoltre il conducente a massimizzare il recupero di energia e l’efficienza complessiva. Il risultato è un sistema meccanico che combina un’elevata coppia iniziale, un funzionamento fluido e significativi miglioramenti in termini di consumi ed emissioni, senza richiedere una ricarica esterna o cambiare la modalità di guida, offrendo un’esperienza più raffinata ed efficiente.

Nelle nuove Peugeot 208 e 2008 Hybrid, la connettività evolve in modo pratico e funzionale, rendendo l’esperienza di bordo più integrata con lo stile di vita del conducente. Si tratta di un’evoluzione tecnologica in linea con le esigenze del mercato.

Sia la 208 GT che la 2008 GT sono dotate del sistema multimediale Peugeot i-Connect Advanced da 10,3 pollici, che offre l’integrazione wireless con Android Auto e Apple CarPlay. Il cruscotto i-Cockpit 3D Hybrid da 10 pollici visualizza il flusso di energia e le prestazioni del sistema ibrido in tempo reale, mentre la connettività di bordo consente ai clienti di ottimizzare i propri percorsi con la navigazione online e di sentirsi protetti tramite il nostro centro di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’app MyPeugeot migliora l’esperienza fuori dal veicolo, consentendo di bloccare e sbloccare le portiere da remoto, monitorare i dati di guida, ricevere avvisi e programmare la manutenzione online.

Gli aggiornamenti remoti (OTA – Over The Air) mantengono il veicolo sempre aggiornato, senza bisogno di recarsi in concessionaria. Il sistema automatico di assistenza alle emergenze migliora la sicurezza all’interno e all’esterno dell’auto, mentre i servizi di recupero assistono in caso di furto o rapina. La grande novità per i clienti che acquistano una nuova Peugeot 208 o 2008 connessa è l’assicurazione connessa di Ituran, che offre uno sconto medio del 30%, a seconda del profilo. Con questa soluzione, Peugeot offre tecnologie utili e pertinenti per la vita di tutti i giorni, combinando connettività intelligente con maggiore comfort, praticità e sicurezza, in linea con l’impegno del marchio nel migliorare l’esperienza di guida.

I modelli ibridi sono inoltre dotati di un’ampia gamma di accessori originali Mopar, che consentono a ogni conducente di personalizzare il proprio veicolo e migliorare la propria esperienza di guida. Sviluppati e approvati dagli ingegneri Stellantis, questi elementi soddisfano esigenze e stili di vita diversi: nel montante tecnologico, nei sensori posteriori e anteriori, nella partenza rapida in salita, nei finestrini pieghevoli, nelle modanature laterali e nell’allarme volumetrico. Per garantire praticità e comfort a tutti gli occupanti, sono disponibili accessori come un caricabatterie wireless, tappetini per il bagagliaio, una borsa organizer, nonché supporti per bici, barre portatutto e barre trasversali, tra gli altri. E per offrire ancora più personalizzazione e design, protezioni sottoporta, un poggiapiedi sportivo, un proiettore logo e protezioni sottoporta, tra molti altri, combinano funzionalità e il rinomato design Peugeot.