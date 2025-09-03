Alfa Romeo Junior: in Germania il SUV proposto con un finanziamento super conveniente

Alfa Romeo Junior sta regalando non poche soddifazioni in termini di vendite e ordini alla casa automobilistica del biscione come conferma il dato secondo cui gli ordini avrebbero già raggiunto e superato quota 50 mila a livello globale. Lo storico marchio milanese vuole continuare a conquistare nuovi clienti ed ecco che in Germania il modello di segmento B è protagonista di una promozione davvero molto interessante.

In Germania appena 0,99% di interesse per chi sceglie di acquistare Alfa Romeo Junior con finanziamento

Alfa Romeo Junior infatti viene proposto in Germania con un finanziamento che prevede un tasso d’interesse davvero ridicolo se paragonato a quello di altri paesi come anche l’Italia. In Germania è disponibile una promozione molto vantaggiosa per l’Alfa Romeo Junior ibrida 1.2 VGT 100 kW (136 CV) 48 V-Hybrid 21 kW eDCT6, proposta a 30.450 euro con anticipo di 4.300 euro, 48 rate mensili da 189 euro e una maxi rata finale di 15.931,45 euro. Il tutto con TAN e TAEG fissi allo 0,99%, rendendo l’offerta particolarmente interessante.

In Italia, invece, l’iniziativa più simile riguarda la Junior ibrida 1.2 145 CV Hybrid eDCT6, venduta solitamente a 30.750 euro, ma in offerta a 29.155 euro fino al 30 settembre 2025. Qui l’anticipo sale a 6.120 euro, le rate sono 35 da 199 euro ciascuna, con TAN fisso al 5,49% e TAEG al 7,11%, mentre la rata finale è di 20.501,25 euro. Sommando tutte le spese, il costo complessivo della vettura in Italia arriva a circa 33.700 euro, decisamente superiore rispetto alla proposta tedesca.

Ricordiamo che comunque in Italia presto saranno ufficializzati gli incentivi per chi acquista una vettura elettrica con sconti che possono arrivare anche a 11.000 euro. Anche la versione elettrica di Junior rientra in questi incentivi e dunque chi fosse interessato potrebbe fare un grande affare.