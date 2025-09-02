Fiat Grande Panda, l’italiana è tra le proposte più convenienti nel mercato britannico

Fiat ha lanciato ufficialmente gli ordini per la nuova Grande Panda nel Regno Unito, offrendo sia versioni mild-hybrid a partire da £18.035 sia la variante completamente elettrica da £21.035. Il crossover compatto, city car se vogliamo, recentemente nominato “Best Small Car” agli Autocar Awards 2025, arriva come una delle scelte più accessibili e competitive del mercato britannico.

La versione ibrida mild-hybrid risulta più economica di rivali consolidate come la Renault Clio, che parte da £18.995, mentre l’allestimento elettrico batte il prezzo della Hyundai Ioniq 5, fissato a £23.505, rendendo la Grande Panda un’opzione interessante sia per chi cerca un’auto ecologica sia per chi punta al risparmio.

Il modello mild-hybrid combina un motore benzina turbo tre cilindri da 1,2 litri con un propulsore elettrico da 29 CV integrato nel cambio automatico a sei rapporti. Questo sistema eroga complessivamente 109 CV e 107 Nm di coppia, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10 secondi netti, ideale per un’auto urbana compatta e agile nel traffico cittadino.

La versione elettrica della Grande Panda, invece, monta un motore anteriore da 111 CV e 140 Nm di coppia, capace di raggiungere i 100 km/h in 11 secondi. La batteria da 44 kWh offre un’autonomia stimata di 320 km e supporta ricariche fino a 100 kW, garantendo praticità anche per spostamenti più lunghi.

La versione elettrica non ha ancora ottenuto l’approvazione per il nuovo programma governativo Electric Car Grant, ma Fiat ha introdotto il proprio “e-grant”, applicando uno sconto di £1.500 sul prezzo finale, in linea con incentivi simili riservati a modelli come la Citroen e-C3.

Le consegne ai clienti sono previste a partire da novembre, mentre un tour nazionale permetterà ai concessionari selezionati di esporre la nuova Grande Panda dal 4 settembre all’11 ottobre, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire da vicino le caratteristiche del modello.