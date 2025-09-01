Alfa Romeo MiTo e Fiat Punto: nuove immatricolazioni a luglio 2025

Del fenomeno delle cosiddette “auto zombie” vi abbiamo parlato in diverse occasioni. Si tratta di vetture uscite di produzione da molti anni che di tanto in tanto registrano nuove immatricolazioni. Ovviamente non possiamo sapere se si tratta di fondi di magazzino o di auto che semplicemente sono state reimmatricolate ma ad ogni modo il fenomeno si verifica puntualmente e vede tra le sue protagoniste anche auto quali Alfa Romeo MiTo e Fiat Punto.

Ancora nuove immatricolazioni per alfa Romeo MiTo e Fiat Punto nel mese di luglio del 2025

Per quanto riguarda Alfa Romeo MiTo che come molti ricorderanno è uscita di produzione nel 2018, si è registrata una singola immatricolazione in Europa nel mese di luglio del 2025. Non sappiamo esattamente in quale paese questa immatricolazione si avvenuta. Per quanto riguarda Fiat Punto che si conferma una delle auto più popolari nelle vendite dell’usato, il mese scorso sono state ben 8 le unità immatricolate.

Alfa Romeo MiTo e Fiat Punto ovviamente non sono le uniche auto zombie presenti nell’elenco pubblicato da AutoNews nei giorni scorsi. In casa Ferrari spiccano due 360 Modena e una 458, mentre Fiat guida l’elenco con la Punto, seconda auto più scelta in Italia considerando anche l’usato: 8 unità vendute nel mese e 67 dall’inizio dell’anno. Seguono una Freemont, una Sedici, 7 500X, 2 Brava e una 500L.

Tra i marchi di lusso compaiono due Maserati Quattroporte (32 da gennaio) e due Lamborghini Aventador (9 totali). Ford non manca con 7 esemplari tra Fiesta e Mondeo, mentre Smart sorprende con 12 fortwo e una forfour. Spazio anche a una Mitsubishi Pajero, icona off-road, e ad Audi con 11 R8 e 7 TT. Peugeot segna tre vendite tra 107, 206 e 306, Renault 9 Twingo e 4 Zoe. A completare il quadro: Mercedes SLK, Opel Insignia, 7 Toyota Aygo e un’ultima Volkswagen Beetle. Dunque Alfa Romeo MiTo e Fiat Punto sono in buona compagnia.