Fiat Grande Panda: grande entusiasmo per l’apertura degli ordini nel Regno Unito

FIAT ha aperto gli ordini per la sua pluripremiata Grande Panda nel Regno Unito, registrando un livello di interesse iniziale senza precedenti per la city car dallo stile unico, che sarà presentata al pubblico in un “tour di anteprima” nazionale a partire dal 4 settembre 2025. Progettata presso il Centro Stile FIAT di Torino, la Grande Panda si distingue per le dimensioni compatte, le linee pulite e gli interni organizzati. Trae ispirazione dall’iconica Fiat Panda degli anni ’80, riflettendo lo stile distintivo del marchio e offrendo una soluzione di mobilità ideale sia per la famiglia che per la vita urbana.

Fiat ha annunciato l’apertura degli ordini nel Regno Unito per la sua pluripremiata Fiat Grande Panda

Ancor prima del suo debutto pubblico, Fiat Grande Panda ha già ricevuto numerosi premi. Incoronata “Migliore Piccola Auto” ai prestigiosi Autocar Awards 2025, la nuova vettura è stata elogiata dai giudici per il suo “design innovativo, la sua praticità e la sua convenienza”. Annunciandola come “Supermini dell’Anno 2025”, Auto Express ha sottolineato “la natura sfacciata, il comfort, la praticità e la convenienza” della Grande Panda, mentre Eco Car l’ha definita “ricca di tocchi stilistici che richiamano la Panda originale”, ma al tempo stesso “moderna con trasmissioni efficienti, un packaging di prim’ordine e un’atmosfera calorosa e amichevole”, definendola “Auto Elettrificata Più Attesa del 2025”.

Parallelamente al pluripremiato 2025, si è registrato un interesse senza precedenti per la Grande Panda prima del lancio, con diverse migliaia di richieste “tienimi informato” registrate sul sito web di FIAT UK, unite a un traffico senza precedenti. Anche i concessionari FIAT hanno segnalato un numero significativo di richieste di informazioni sull’auto direttamente ai loro showroom.

Un “preview tour” nazionale offrirà ai potenziali acquirenti la possibilità di vedere per primi la Grande Panda e di interagire con esperti del prodotto per comprenderne meglio i dettagli. Il tour inizierà il 4 settembre e proseguirà presso le concessionarie FIAT in tutto il Regno Unito fino all’11 ottobre .

Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK, ha dichiarato: “Siamo lieti di aprire gli ordini per la Grande Panda nel Regno Unito. La risposta alla vettura è stata finora incredibile e siamo molto orgogliosi che abbia ricevuto così tanti premi.

“Le diverse migliaia di registrazioni di interesse sul nostro sito web suggeriscono che la Grande Panda ha già colpito nel segno tra gli automobilisti del Regno Unito e non vediamo l’ora che inizi il tour di anteprima. I nostri clienti potranno venire a trovarci, scoprire di più sull’auto e vedere di persona perché la nostra nuova FIAT è così speciale.”

Mark Pardoe, CEO di Griffin Mill Garages, concessionario FIAT di Pontypridd, nel Galles del Sud, ha dichiarato: “Abbiamo sicuramente riscontrato un notevole interesse per la Grande Panda ed è chiaro che i clienti non vedono l’ora di vederla e guidarla. Soddisferà numerose esigenze, attraendo sia i giovani alla ricerca di un’auto elegante e urbana, sia le famiglie che cercano un buon rapporto qualità-prezzo e praticità”.

Fiat Grande Panda sarà disponibile per l’ordine dal 1 ° settembre con una scelta di propulsori. Le versioni completamente elettriche combinano una batteria da 44 kWh con un motore elettrico da 83 kW (113 CV), per un’autonomia WLTP di 320 km. In alternativa, la versione ibrida presenta un motore turbocompresso a 3 cilindri da 1,2 litri che eroga 110 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 V e a un sofisticato cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti.

La Grande Panda completamente elettrica è disponibile negli allestimenti (RED) e La Prima, con prezzi di listino a partire da £ 21.035. Entrambe le versioni possono beneficiare del programma FIAT E-Grant, recentemente reintrodotto, che offre un risparmio di £ 1.500 sul prezzo di listino di tutti i modelli FIAT e Abarth completamente elettrici. La Grande Panda Hybrid è disponibile nelle versioni Pop, Icon o La Prima, con prezzi su strada a partire da £ 18.035.