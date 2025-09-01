Leapmotor condivide altre immagini della rivale di Volkswagen ID.3

Leapmotor ha condiviso altre immagini del suo nuovo modello B05. Cao Li, vicepresidente del produttore di veicoli a nuova energia (NEV), ha pubblicato oggi tre immagini su Weibo, rivelando i dettagli del profilo laterale e posteriore della vettura. Il modello è dotato di LiDAR montato sul tetto, mentre il design posteriore indica che si tratta di una hatchback simile alla Seagull della BYD.

La B05 è di fatto una versione più bassa e conveniente del crossover Leapmotor B10

Conosciuta in Cina come Lafa 5, la B05 è di fatto una versione più bassa e conveniente del crossover Leapmotor B10, previsto in arrivo nei prossimi mesi, e si collocherà tra questa vettura e la piccola city car T03, con un prezzo previsto inferiore alle 35 mila euro.

Il vicepresidente di Leapmotor, Cao Li, ha affermato che la B05 è un “dono” per i giovani di tutto il mondo. “Vogliamo costruire un’auto da sogno per i giovani che rifiutano di accontentarsi, conformarsi o essere ordinari”, ha aggiunto. Si prevede che la berlina avrà una lunghezza di circa 4,3 metri, una batteria da 67,1 kWh che garantirà un’autonomia di 420 chilometri e sarà alimentata da un singolo motore sull’asse anteriore da 215 CV, cifre che la rendono una rivale perfetta per le versioni delle popolari Volkswagen ID. 3, MG 4 , BYD Dolphin e Renault Mégane E-Tech.

L’abitacolo del nuovo modello dovrebbe ricalcare quello del Leapmotor B10, caratterizzato da un’impostazione minimalista e orientata al digitale, con un grande touchscreen da 14,6 pollici affiancato da un display strumenti da 8,8 pollici che gestirà infotainment e funzioni principali. Sarà la quarta vettura del marchio cinese ad arrivare nel Regno Unito, parte di una gamma di sei modelli previsti entro il 2027. Nel 2025 debutteranno anche la A10, un crossover compatto pensato per sfidare Volkswagen ID.2X e Skoda Epiq, e la supermini A05, con prezzo intorno alle 20.000 sterline. Leapmotor, in forte espansione internazionale, punta a crescere rapidamente nel ranking globale dei costruttori di auto elettriche, mirando a entrare nella top 5 entro il 2026.