Jeep lancia l’edizione limitata “Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition” in Giappone

La “Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition” è una versione speciale in tiratura limitata che prende come base l’allestimento Unlimited Sport della celebre Wrangler. Questo modello esclusivo si distingue per la particolare colorazione verde militare, chiamata appunto “’41” in omaggio all’anno di nascita del marchio Jeep, avvenuta nel 1941, quando fu creata la leggendaria Willys MB. La tinta verde richiama direttamente i toni della natura: si fonde con il colore degli alberi, delle pareti rocciose e del terreno, evocando la forza, la resistenza e la capacità di adattamento tipiche dei veicoli militari che hanno fatto la storia del marchio.

Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition è la nuova edizione limitata del fuoristrada per il Giappone

Questa scelta cromatica non è solo estetica, ma trasmette un chiaro richiamo ai valori di solidità e affidabilità che da sempre caratterizzano Jeep. La Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition non è soltanto un omaggio al passato glorioso della Willys MB, ma rappresenta anche un ponte con il presente, mantenendo vivo lo spirito avventuroso e libero del brand. Si integra perfettamente negli scenari outdoor, incarna l’essenza del motto “go anywhere, do anything” e rafforza il legame con chi cerca un veicolo capace di affrontare ogni terreno senza compromessi.

Altre caratteristiche della Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition includono adesivi sul parafango e sul lunotto posteriore che raffigurano le linee di contorno della cima della montagna e la silhouette di una Willys MB che corre lungo il crinale. Inoltre, uno speciale badge “One of ’41” è applicato sul lato sinistro del veicolo, a simboleggiare una visione del mondo piena di spirito avventuroso. Inoltre, gli acquirenti di questo modello riceveranno un portachiavi originale Jeep “One of ’41” e un articolo realizzato in collaborazione con POLeR, un marchio multiuso per l’outdoor dell’Oregon, USA. Il prezzo è lo stesso del modello base, ma include gli adesivi e i badge speciali, nonché l’omaggio di cui sopra.