Jeep Renegade e Fiat Panda sono le auto più rubate in Italia nel 2018

Nel 2018, in Italia, le auto più rubate appartengono alle categorie SUV e city car. Queste informazioni arrivano da un’analisi svolta dall’azienda LoJack che commercializza un particolare sistema capace di rintracciare i veicoli attraverso la tecnologia della radiofrequenza non schermabile che consente di superare le barriere fisiche come ad esempio container e parcheggi sotterranei.

La stessa società ha rivelato che le regioni più colpite sono Campania e Lazio seguite da Puglia, Lombardia e Sicilia. Basti pensare che queste 5 regioni hanno rappresentato assieme il 93% dei furti che avvengono in Italia. Grazie alla tecnologia progettata da LoJack, 2400 persone hanno potuto recuperare il proprio veicolo rubato.

Jeep: il Renegade è uno dei SUV più rubati in Italia

Nella classifica delle 10 auto più rubate in Italia troviamo 4 SUV fra cui il Jeep Renegade, seguito da Toyota RAV4, Nissan Qashqai e Range Rover Evoque. Le prime posizioni, però, sono state occupate da due city car italiane: la Fiat Panda e la 500.

Le due vetture dello storico marchio torinese guidano sia la classifica della 10 auto più rubate in Italia che quella delle più vendute, soprattutto la celebre Panda.