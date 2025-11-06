Stellantis guadagna terreno e aumenta la sua quota di mercato ad ottobre 2025 in Spagna

Con marchi affermati e di rilievo sul mercato come Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, Stellantis in Spagna offre una gamma di autovetture diversificata e completamente rinnovata che soddisfa i gusti e le esigenze di praticamente tutti i tipi di clienti.

Con 11.568 immatricolazioni a ottobre, Stellantis sta scalando le classifiche in Spagna

Questa solida presenza, adattata alle caratteristiche dei diversi segmenti del mercato spagnolo, unitamente alle prestazioni, alle innovazioni tecnologiche, al design accattivante e alla vocazione pratica che caratterizzano i diversi modelli della gamma Stellantis, stanno conquistando sempre più clienti in Spagna, come dimostrano i dati mensili delle immatricolazioni.

Il Gruppo ha registrato una crescita del 31% a ottobre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, una cifra che praticamente raddoppia quella del mercato complessivo delle autovetture. Le sue 11.568 unità immatricolate rappresentano una quota di mercato del 12%, rispetto al 10,6% registrato 12 mesi fa. Ciò rappresenta un aumento di quasi un punto percentuale e mezzo in un mercato sempre più competitivo.

Nel mercato delle auto elettriche per passeggeri, Stellantis ha registrato 1.292 immatricolazioni a ottobre, il 134% in più rispetto allo stesso mese del 2024. La sua quota di mercato è del 14,3%. Per quanto riguarda i canali di vendita, Stellantis sta rafforzando la sua presenza sia nel business-to-business che nel retail. Nel B2B, il Gruppo ha registrato una crescita del 49% a ottobre rispetto a ottobre 2024, mentre nel B2C l’aumento è stato del 26% nello stesso periodo.

Per modello, vale la pena sottolineare la buona performance della Nuova Peugeot 2008 “galiziana”, con 2.259 unità immatricolate a ottobre (+164,5%), che la colloca al secondo posto della classifica e alla leadership del segmento strategico B-SUV.

A soli due mesi dalla fine del 2025, i furgoni e i veicoli commerciali leggeri Stellantis Pro One mantengono la loro posizione di leadership nel mercato spagnolo. Rappresentano il 36,7% delle immatricolazioni di veicoli commerciali in Spagna, con 57.396 unità immatricolate quest’anno, il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2014.



A ottobre, Stellantis Pro One ha mantenuto la sua leadership di mercato con una quota del 34,8%. In totale, i veicoli commerciali dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot hanno registrato 5.885 unità immatricolate.

Per marchio, Peugeot è salita sul podio nel mercato dei veicoli commerciali, con 20.727 unità immatricolate finora quest’anno e una quota di mercato del 13,43%. Da segnalare anche la crescita di Opel, che con 9.798 immatricolazioni da inizio anno, vanta un aumento dei volumi del 63% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.