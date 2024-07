Fiat Betim: lo stabilimento celebra i suoi primi 48 anni di attività

Inaugurato nel 1976, lo Stellantis de Betim Automotive Hub compie 48 anni questo martedì 9 luglio e riafferma la sua eredità a Minas Gerais come uno dei principali riferimenti nella tecnologia automobilistica nel mercato brasiliano e un punto di riferimento gli impianti Stellantis più grandi del mondo.

Fiat Betim: in 48 anni sono stati prodotti più di 17,5 milioni di veicoli

In quasi cinquant’anni sono stati prodotti più di 17,5 milioni di veicoli, di cui oltre 4 milioni sono stati esportati in 37 paesi. Oltre alla sua impressionante capacità produttiva, il Complesso di Betim ha anche contribuito a rilanciare l’economia del Minas Gerais, consolidando l’industrializzazione dello stato. Oggi lo stabilimento di Minas Gerais riunisce più di 120 fornitori della regione circostante e impiega 16mila persone, più della metà della forza lavoro dell’azienda in Sud America.

Ora, Polo si sta preparando per l’espansione della nuova linea di motori, che produrrà i motori per i futuri lanci di Stellantis nella regione, compresi i prodotti dotati di tecnologia Bio-Ibrida. Si prevede che i primi modelli dotati di questa tecnologia arriveranno sul mercato entro la fine di quest’anno.

La nuova linea di motori espande la capacità produttiva del complesso automobilistico di Betim a 1,1 milioni di motori all’anno ed è stata progettata per produrre motori flessibili ad alta efficienza e basse emissioni, che saranno associati a tecnologie di ibridazione, consolidando il Brasile come mercato globale. polo di riferimento nello sviluppo di powertrain e tecnologia Bio-Ibrida. Nell’implementazione sono stati investiti 454 milioni di R $.

Inoltre, è stato recentemente annunciato un contributo di 14 miliardi di R$ in investimenti dal 2025 al 2030 per lo Stellantis de Betim Automotive Hub. Il più grande investimento nella storia della fabbrica di Minas Gerais. L’importo fa parte del ciclo di investimenti da 32 miliardi di R$ dal 2025 al 2030 annunciato da Stellantis per il Sud America, che guiderà il lancio di 40 nuovi prodotti, 8 propulsori, nonché lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride, tecnologie innovative di decarbonizzazione dell’intera filiera automobilistica e nuove opportunità di business strategico.

“Il Betim Automotive Hub continua ad attrarre nuove industrie nei suoi dintorni, rafforzando la catena del valore, rafforzando lo sviluppo economico regionale e generando un impatto sociale positivo su reddito, istruzione, salute e sicurezza. Con questo nuovo investimento di 14 miliardi di R$, porteremo avanti l’incredibile eredità di questa fabbrica, indirizzandone il valore per rinnovare la nostra linea di prodotti, sviluppare nuove tecnologie e generare nuovi posti di lavoro”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Oggi, nello stabilimento di Betim, vengono prodotti sei modelli Fiat che sono importanti sul mercato e un riferimento nel loro segmento, come la Nova Strada, leader delle vendite nel Paese, Argo, Mobi, Pulse, la Fastback, il SUV Fiat Coupé e il Fiorino, oltre al Peugeot Partner Rapid, anch’esso prodotto nello stabilimento di Minas Gerais.

L’Hub di Betim è anche il più grande centro di produzione di motori in America Latina. Attualmente lo stabilimento produce motori Fire, Firefly, oltre alle famiglie GSE Turbo. L’intera struttura fa parte di un complesso industriale che occupa un’area di 2,2 milioni di metri quadrati, con più di 900mila metri quadrati di superficie edificata.

Lo Stellantis Automotive Hub di Betim dispone di autonomia tecnologica al 100% in Sud America per soddisfare pienamente tutte le fasi di sviluppo di nuovi veicoli, con un elevato livello di qualità ed eccellenza. Si tratta di spazi strategici che riuniscono più di 2.000 ingegneri, designer e tecnici, responsabili di dare forma meccanica e funzionalità a idee, concetti e progetti.

Tra le aree strategiche di Stellantis c’è lo Stellantis Tech Center, che riunisce più di 60 laboratori ed è una parte fondamentale nel processo di creazione di un veicolo. Il centro di sviluppo prodotto affina ulteriormente la capacità di Stellantis di operare in tutte le fasi, dalla progettazione, allo sviluppo e al test di veicoli di livello mondiale in Sud America. Lo spazio rappresenta innovazione, tecnologia e, soprattutto, persone. Con l’unione di questi tre fattori, Stellantis ha anticipato il futuro dei consumatori, offrendo modernità, prestazioni e sicurezza. Il Tech Center è composto dal Safety Center, dal Virtual Center e dal Development Center.

Il Safety Center è oggi il più moderno centro di crash test di Stellantis e rappresenta un impegno dell’azienda in Sud America. Lo spazio mira a garantire le certificazioni legali e necessarie in tutti i progetti sviluppati e applicati per i marchi Stellantis per fornire al cliente prodotti con le massime prestazioni. nella sicurezza dei veicoli.

Con un’area di 7.600 m² e una pista di 130 metri, con la capacità di effettuare prove di impatto fino a 4 tonnellate, il Safety Center è stato sviluppato per effettuare prove di impatto frontale, posteriore e laterale contro barriere rigide e deformabili, con test standard internazionali, che coprono tutte le approvazioni e i test di agenzie non governative indipendenti. Inoltre, test fisici effettuati in loco, simulando le più diverse situazioni, valutano la struttura della vettura nonché i sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza e airbag).

Il Centro di Sviluppo è un’area strategica con 450 posti di lavoro e un’infrastruttura di supporto completa. In quest’area tutte le idee, i progetti e i concetti tecnici trovano la loro fattibilità economica e produttiva. Nello spazio lavorano professionisti di tutte le aree coinvolte, come Progetto, Design, Acquisti, Produzione, Finanza, ecc., che sviluppano il business case. Il Centro Virtuale e i suoi laboratori effettuano validazioni virtuali del progetto man mano che avanza, in modo che l’evoluzione sia coerente. La Produzione sviluppa le attrezzature e si prepara all’industrializzazione e alla futura produzione del nuovo veicolo.