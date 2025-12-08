Nuova Alfa Romeo GTV: ecco l’Alfa che tutti vorrebbero rivedere in strada

Di una nuova Alfa Romeo GTV si parla spesso quando si pensa al futuro del biscione. Sebbene in passato se ne sia parlato davvero tanto e ad un certo punto il suo ritorno sembrava essere abbastanza vicino, attualmente il ritorno di un modello simile non sembra rientrare nei piani della casa automobilistica milanese che al momento sembra più propensa a portare sul mercato auto di maggiore affidamento in termini di vendite e quote di mercato come saranno appunto le eredi di Tonale, Stelvio e Giulia.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo GTV: dal web una suggestiva ipotesi di design per una sportiva del futuro

Nonostante ciò sul web puntualmente arrivano proposte molto interessanti da parte di designer indipendenti e creatori digitali che provano ad immaginare quello che potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo GTV qualora il biscione decidesse realmente di riportare in vita un simile modello. L’ultima ipotesi pubblicate nelle scorse ore su Linkedin è quella del creatore digitale Angelo Berardino che ha realizzato quella da lui definita come Alfa Romeo GTV Imma 2026 Vision.

Berardino riprende un suo precedente progetto, già molto apprezzato online, e lo proietta idealmente nel 2026, immaginando una vettura capace di coniugare fascino retrò e linguaggio contemporaneo.

Advertisement

Il modello digitale si presenta con linee filanti e una silhouette dinamica, enfatizzata da un nuovo colore brillante che ne esalta i volumi. Le proporzioni rimangono fedeli all’idea di coupé compatta e aggressiva, mentre il frontale di questa ipotetica nuova Alfa Romeo GTV introduce una reinterpretazione moderna dello “scudetto”, più affilato e incastonato tra fari sottili che richiamano il family feeling attuale del brand.

Uno degli elementi più distintivi del render è la scelta di dotare la vettura di quattro terminali Akrapovič bruniti, soluzione che sottolinea il carattere sportivo dell’insieme e suggerisce, almeno idealmente, una meccanica votata alle prestazioni. Pur trattandosi di un concept digitale, la cura dei dettagli, dalla zaga muscolosa alle superfici tese, trasmette la volontà di immaginare un prodotto credibile, non un semplice esercizio estetico.

Advertisement

Purtroppo al momento un modello come questa nuova Alfa Romeo GTV non è previsto ma in futuro chissaà che le cose non cambino specie ora che abbiamo saputo della nascita di BottegaFuoriserie a Modena da dove usciranno fuori auto super sportive in edizione limitata che potrebbero far sognare i numerosi fan di Alfa Romeo.