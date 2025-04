Nuova Fiat Cronos svelata ufficialmente: ecco cosa cambia per motori, design e prezzi

Forte di oltre 450.000 unità vendute nella regione dal suo debutto nel 2018, Fiat presenta il rinnovamento della sua iconica berlina: la nuova Fiat Cronos. Si tratta di un veicolo che ha rappresentato una vera e propria pietra miliare per il marchio italiano nel mercato argentino e che ora riceve un restyling estetico. Dal suo lancio, il modello è diventato rapidamente il veicolo più venduto sul mercato per tre anni consecutivi, riscuotendo un successo assoluto.

Svelata finalmente la nuova Fiat Cronos

Oggi, questa leader tra le berline compatte in Argentina presenta una nuova gamma di versioni insieme a un aggiornamento del design, ricevendo una nuova griglia anteriore, nuovi paraurti anteriori e spoiler posteriore, un nuovo gruppo ottico a LED con luci diurne integrate e cerchi in lega ridisegnati su tutte le versioni, tra le altre nuove caratteristiche.

La gamma MY26 della nuova Fiat Cronos è ora composta da un totale di 4 versioni che presentano le seguenti novità: la versione d’ingresso Like 1.3 MT rinnova paraurti e griglia anteriore, introduce nuovi interni completamente oscurati (tetto e montanti), nuovi rivestimenti in tessuto intrecciato, specchietti retrovisori esterni nero pianoforte con indicatori di direzione integrati e cerchi in lega da 15″ rinnovati.

Le versioni intermedie denominate Drive 1.3 MT & CVT Pack Plus della nuova Fiat Cronos, oltre ai dettagli sopra menzionati, rinnovano anche i rivestimenti interni, aggiungono nuovi cerchi in lega oscurati da 16” e aggiornano il centro multimediale da 7” offrendo un nuovo software e la connettività wireless Apple CarPlay o Android Auto. La variante automatica CVT Pack Plus, invece, incorpora il nuovo sistema ottico Full LED (abbaglianti e anabbaglianti) con mascherina oscurata e fendinebbia a LED.

Infine, la variante Precision 1.3 CVT della nuova Fiat Cronos, oltre alle novità descritte in precedenza, presenta anche nuovi rivestimenti interni, un nuovo design dei cerchi verniciati da 16″, un centro multimediale con connettività wireless e nuovi airbag laterali anteriori a doppia copertura (torace + testa) per garantire maggiore sicurezza agli occupanti. La gamma della nuova Fiat Cronos MY26 arriva sul mercato allo stesso prezzo del suo predecessore, il MY25, ed è disponibile sia attraverso i canali tradizionali sia tramite un piano risparmio.

In Argentina la gamma della nuova Fiat Cronos MY26 si articola in diverse versioni, ognuna con un prezzo specifico. Si parte dalla Fiat Cronos Come 1.3 con cambio manuale, proposta a 23.055.000 pesos. Salendo di livello, troviamo la Fiat Cronos Drive 1.3 con cambio manuale e Pack Plus, disponibile a 27.063.000 pesos. Sempre con allestimento Drive e Pack Plus, ma con cambio CVT, il prezzo sale leggermente a 27.226.000 pesos. Al vertice dell’offerta si colloca infine la Fiat Cronos Precision 1.3 CVT, che viene proposta a 28.737.000 pesos.