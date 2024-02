Ferrari 296 GTS: ecco la versione LEGO in scala 1:1

La replica 1:1 della Ferrari 296 GTS realizzata interamente con mattoncini LEGO è un vero e proprio capolavoro ingegneristico che celebra l’apertura di una nuova attrazione a tema Ferrari presso Legoland Florida.

Il nuovo modello a grandezza naturale, creato da un team di 10 persone in ben 1850 ore, non è solo una fedele riproduzione della supercar ibrida plug-in del cavallino rampante, ma un tributo all’iconico design e all’innovazione tecnologica dell’azienda.

Ferrari 296 GTS: 10 persone hanno realizzato una versione LEGO in scala 1:1

La Ferrari 296 GTS LEGO dispone di fari, fanali e illuminazione della targa completamente funzionanti. La portiera lato conducente si apre, rivelando un abitacolo costruito esclusivamente con mattoncini LEGO.

Soltanto il volante proviene direttamente da una vera 296 GTS. Il cruscotto bicolore beige/nero e i sedili, pur essendo probabilmente meno confortevoli rispetto a quelli del modello originale, sono un’interpretazione fedele di quella della GranTurismo Spider.

Particolarmente degno di nota è la riproduzione del motore V6 biturbo da 3 litri e 830 CV, visibile attraverso il lunotto posteriore. Nonostante sia realizzato quasi interamente in plastica, il peso della versione LEGO supera quello della vera Ferrari 296 GTS, arrivando a quasi 2 tonnellate contro i 1540 kg.

Il numero esatto di mattoncini utilizzati, purtroppo, non è stato rivelato. Tuttavia, Legoland Florida organizzerà un concorso sulla sua pagina Instagram per provare ad indovinare la quantità esatta. Considerando che altri modellini a grandezza naturale, realizzati in precedenza, hanno utilizzato circa 350.000 pezzi, possiamo ipotizzare una quantità simile anche la Ferrari 296 GTS LEGO.

Considerando un costo medio di circa 10 cent per mattoncino LEGO, la costruzione di questa vettura potrebbe aver richiesto una spesa di circa 35.000 dollari (32.688,26 euro), una cifra decisamente conveniente se confrontata con il prezzo della vera supercar, ossia circa 318.000 euro. Chi desidera vedere dal vivo il nuovo modello LEGO potrà farlo a partire dall’8 marzo presso Legoland Florida.