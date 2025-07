Stellantis potrebbe essere esclusa dal prossimo programma di sussidi per i veicoli elettrici del Regno Unito

Gli acquirenti di veicoli elettrici idonei nel Regno Unito possono nuovamente beneficiare di sussidi governativi, a condizione che le auto rispettino rigorosi criteri ambientali, che riguardano non solo le emissioni, ma anche le modalità e il luogo di produzione. Stellantis, casa madre di Vauxhall, Peugeot e Fiat, potrebbe essere esclusa dal prossimo programma di sussidi per i veicoli elettrici del Regno Unito a causa della sua dipendenza dalla produzione polacca.

Stellantis ha presentato domanda per ottenere i finanziamenti e rimane ottimista

Il Regno Unito ha stabilito una serie dettagliata di criteri per accedere all’Electric Car Grant (ECG). Oltre ai requisiti fondamentali come zero emissioni allo scarico, almeno 160 km di autonomia e una velocità minima di 96 km/h, il programma valuta anche l’impatto ambientale complessivo legato alla produzione del veicolo e alla filiera delle batterie. “Le emissioni generate durante l’assemblaggio del veicolo incidono per il 30% sul punteggio ambientale finale, poiché riflettono la quantità di carbonio prodotta durante il processo, rispetto alla produzione delle batterie”, spiega il governo britannico. Il restante 70% dipende dal luogo in cui vengono realizzate le celle delle batterie.

Questa valutazione crea potenziali ostacoli per i modelli costruiti in Paesi con un’elevata impronta carbonica, come la Cina, dove l’energia è ancora fortemente basata sul carbone. Anche Stellantis potrebbe trovarsi in difficoltà, dato che molti suoi modelli elettrici sono assemblati nello stabilimento di Tychy, in Polonia.

Nonostante la crescente importanza della Polonia come polo produttivo di veicoli elettrici, con il più grande stabilimento di batterie d’Europa situato a Breslavia, il Paese rimane fortemente dipendente dal carbone. Circa il 60% della sua elettricità è generato dal carbone, il che porta le sue emissioni di carbonio a circa 7,5 tonnellate di CO₂ pro capite, paragonabili a quelle della Cina, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia.

Sebbene si preveda che le auto prodotte in Cina saranno escluse a causa di analoghe preoccupazioni in termini di emissioni, gli addetti ai lavori avvertono che gli OEM occidentali con attività in Polonia potrebbero trovarsi ad affrontare la stessa situazione. “Il programma è stato progettato intenzionalmente per incentivare la produzione più ecologica possibile”, ha dichiarato una fonte governativa al Telegraph . “Ci saranno modi in cui le aziende potranno collaborare con noi per garantire la loro inclusione.”

Stellantis ha presentato domanda per ottenere i finanziamenti e rimane ottimista. “Stiamo presentando le necessarie richieste di finanziamento per i clienti dei nostri veicoli elettrici e siamo fiduciosi che un’ampia gamma di questi, prodotti nei nostri stabilimenti nel Regno Unito e nell’Europa occidentale, sarà ammissibile”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

Tuttavia, con i requisiti di ammissibilità finali ancora incerti, diverse case automobilistiche stanno affrontando difficoltà di marketing in vista dell’introduzione ufficiale del programma. Il governo ha pubblicato i criteri; tuttavia, molti aspetti dovranno essere ulteriormente esaminati, il che significa che per i consumatori non è ancora chiaro quali veicoli elettrici siano idonei e quali no.

Al centro del nuovo Electric Car Grant c’è il requisito che i produttori dimostrino impegni verificabili per la decarbonizzazione. Secondo le linee guida pubblicate dal governo del Regno Unito, “Solo i produttori con un Science Based Target (SBT) verificato saranno ammissibili”. L’SBT deve essere convalidato dalla Science Based Targets Initiative (SBTi), come impegno a breve termine o a zero emissioni nette.

Il Dipartimento dei Trasporti britannico (DfT) valuta l’impatto ambientale dei veicoli elettrici in base all’intero ciclo di vita produttivo. Il punteggio ambientale si divide tra la provenienza delle celle della batteria (70%) e il luogo di assemblaggio del veicolo (30%), basandosi sui dati del 2022 dell’Agenzia Internazionale per l’Energia. “I veicoli prodotti in Paesi ad alta intensità carbonica otterranno un punteggio più alto”, afferma il governo, con possibile influenza sull’ammissibilità ai sussidi.

Per essere idonei, i veicoli devono offrire zero emissioni, almeno 160 km di autonomia (WLTP) e una velocità minima di 96 km/h. La garanzia minima richiesta è di 3 anni/96.000 km per il veicolo e 8 anni/160.000 km per batteria o trasmissione elettrica, con mantenimento minimo del 70% della capacità. Il nuovo ECG offre fino a 3.750 sterline di incentivo per veicoli sotto i 37.000 sterline. Alcuni produttori, come MG e Leapmotor, offrono già sconti diretti in attesa dell’approvazione ufficiale.