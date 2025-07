Fiat Argo Trekking 2026: torna il cambio manuale ma diventa più costosa

La Fiat Argo Trekking 2026 segna il ritorno di una configurazione attesa da molti: il cambio manuale abbinato al motore Firefly 1.3. Dopo il lancio iniziale a marzo, la gamma Argo 2026 si era aggiornata con alcuni ritocchi, come i nuovi fari a LED per gli allestimenti più completi, ma aveva temporaneamente escluso l’opzione del cambio manuale.

Lanciata in Brasile Fiat Argo Trekking 2026: ecco le novità

Ora, a distanza di alcuni mesi e senza grandi annunci, Fiat reintroduce questa combinazione con l’allestimento Trekking Manuale Adventure, disponibile nel configuratore ufficiale a partire da 99.990 R$. Questa versione si colloca al di sopra della Drive nella gamma e va a competere direttamente con SUV compatti come la Pulse 1.3 Drive MT, proposta a un prezzo simile. La variante Adventure, ben accessoriata, può arrivare fino a 105.070 R$. La Fiat Argo Trekking 2026 si propone così come un’alternativa urbana dallo stile avventuroso, con un buon equilibrio tra prestazioni, praticità e prezzo.

È interessante notare che questo è il secondo modello con cambio manuale a tornare sul mercato dopo le modifiche alle norme dell’IPI (Istituto Brasiliano della Proprietà Industriale) annunciate dal governo a inizio luglio. Di serie, Fiat Argo Trekking 2026 è dotata di un sistema multimediale UCONNECT da 7 pollici con telecamera posteriore, Android Auto e Apple CarPlay, che nel modello 2026 include anche il mirroring wireless. Sono inoltre presenti cerchi in lega da 15 pollici con pneumatici misti 205/60, barre portatutto sul tetto, specchietti retrovisori elettrici con funzione di inclinazione e sensori di parcheggio posteriori. Il motore è il tradizionale Firefly da 1,3 litri aspirato a quattro cilindri, in grado di erogare fino a 107 CV e 13,6 kgfm. Il cambio è un manuale a cinque marce.

La Fiat Argo Trekking 2026 offre cinque varianti cromatiche tra cui scegliere. L’unico colore gratuito è il Nero Vulcano, mentre il Rosso Montecarlo e il Bianco Banchisa comportano un sovrapprezzo di 990 R$ ciascuno. Per chi preferisce finiture metallizzate, sono disponibili Argento Bari e Grigio Silverstone, entrambe proposte al costo aggiuntivo di 1.990 R$. Da notare che tutte le colorazioni, ad eccezione del Nero Vulcano, sono abbinate a un tetto in contrasto (bicolore), dettaglio che conferisce alla vettura un look più dinamico e distintivo. Questa gamma di tinte consente di personalizzare l’Argo Trekking secondo i propri gusti, mantenendo uno stile moderno e grintoso, in linea con lo spirito avventuroso dell’allestimento.