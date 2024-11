Fiat Mobi raggiunge la soglia delle 600mila unità prodotte

Fiat Mobi dimostra ancora una volta la sua forza sul mercato, raggiungendo l’importante traguardo delle 600 mila unità prodotte in Brasile. Simbolo di praticità e mobilità, la berlina ha conquistato le strade fin dal suo lancio, e quest’anno mantiene la sua posizione tra i dieci modelli più venduti nel Paese, avendo anche raggiunto il traguardo delle 500 mila unità vendute.

“La nostra Fiat Mobi è un successo ovunque vada. Nei suoi otto anni di esistenza ha già conquistato il cuore di oltre 500 mila clienti. Grazie al suo design moderno, con caratteristiche forti e personalità insolita nel segmento, non passa inosservata, collezionando premi negli ultimi anni e la preferenza dei brasiliani, con la possibilità di essere esportata in altri 12 paesi della regione”, afferma Alexandre Aquino, vicepresidente di Fiat per il Sudamerica.

Oltre a distinguersi nelle vendite, guidando il segmento A-Hatch con una quota del 47,7%, la Fiat Mobi è un esempio di vettura democratica. Quest’anno ha vinto il premio Best Resale 2024, indetto da Quatro Rodas e KBB, che premia le auto e i veicoli commerciali leggeri con il minor deprezzamento su un periodo di 12 mesi. In esso, Mobi si è distinto nella categoria “Subcompact Access Hatch”, ottenendo il miglior indice del segmento.

In un’altra celebrazione, il Lowest Cost of Use Award 2024, realizzato da Quatro Rodas, ha riaffermato la versatilità di Fiat Mobi in un sondaggio che classifica carburante, manutenzione e assicurazione annuale. Al terzo posto tra le berline si è classificata propria l’utilitaria della casa torinese nella versione Like 1.0.

Prodotta presso lo Stellantis Automotive Complex di Betim (MG), Fiat Mobi presenta un nuovo concetto automobilistico, funzionale ed economico. Il suo consumo di carburante è uno dei più bassi tra i veicoli venduti in Brasile. E il nome “Mobi” non è stato scelto a caso: nasce da uno studio Fiat sulla vita nelle città e dal desiderio di creare un’auto che fosse una vera alleata della mobilità urbana. Il termine è direttamente correlato alla vocazione dell’auto alla mobilità, sottolineando la capacità del veicolo di muoversi facilmente nelle aree urbane.