Stellantis valuta il ritorno di alcuni motori in Europa, tra cui il 2.0 HDi

Come sappiamo il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa revisionerà il piano “Dare Forward 2030” elaborato da Carlos Tavares che prevedeva il passaggio ai motori elettrici in Europa entro il 2030. Si darà maggiore spazio ai motori termici. Un aspetto centrale del nuovo orientamento strategico di Stellantis riguarda un ripensamento profondo delle scelte legate alle motorizzazioni. L’obiettivo iniziale di convertire l’intera gamma alla propulsione elettrica entro il 2030 viene messo da parte, a favore di un approccio più flessibile sia nei tempi sia nelle tecnologie adottate.

Cambio di strategia per Stellantis: il ritorno di alcuni motori termici sempre più probabile

Come ha spiegato Filosa, questa apertura consente ai vari brand del gruppo di adattarsi meglio alle esigenze di mercato. Chrysler e Alfa Romeo, ad esempio, stanno già rivedendo i propri piani, rinviando l’introduzione di nuovi modelli elettrici e considerando un ritorno ai motori termici o, almeno, l’adozione di soluzioni ibride per rispondere in modo più concreto alle aspettative dei clienti. La direzione intrapresa prevede quindi l’inserimento di versioni ibride nell’offerta di tutti i marchi del gruppo.

L’approccio del nuovo numero uno di Stellantis potrebbe essere descritto come una sorta di “realismo strategico”: meno enfasi sugli obiettivi di pubbliche relazioni, più sull’efficacia effettiva. In un’epoca di stagnazione delle vendite di auto elettriche e di crescente sfiducia nei veicoli elettrici, una simile correzione di rotta potrebbe rivelarsi cruciale per mantenere la competitività. Inoltre, si sta valutando seriamente il ritorno di alcuni propulsori in Europa, tra cui il motore 2.0 HDi. Si parla anche di un ibrido leggero più potente.

In un momento in cui il mercato automobilistico sta attraversando un periodo di turbolenza, la strategia di Filosa sembra essere un tentativo di tornare alle origini: creare auto di qualità, desiderate dai clienti, ben fatte e a prezzi ragionevoli. Senza ideologie superflue, ma con molta flessibilità. Stellantis punterà dunque su un approccio diverso in cui si darà maggiore risalto alla tecnologia ibrida. Se la nuova strategia funzionerà, potrebbe essere un modello da cui trarranno beneficio anche altri produttori rimasti delusi dalla loro cieca fiducia nell’elettrificazione a tutti i costi.