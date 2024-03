Stellantis Ventures investe in una innovativa tecnologia LiDAR

Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis, ha investito nell’azienda sviluppando una nuova generazione di tecnologia di rilevamento Lidar (rilevamento e portata della luce) ad alte prestazioni SteerLight, come parte del suo obiettivo di muoversi verso il miglioramento dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e verso la guida autonoma, come spiegato dall’azienda in un evento mediatico.

Stellantis Ventures investe nella società di tecnologia Lidar SteerLight

“La tendenza principale nei sistemi ADAS e nella guida autonoma è quella di sviluppare funzioni per tutti i nostri veicoli. Abbiamo già iniziato questo processo utilizzando più sensori e telecamere già presenti nella maggior parte delle nostre unità. Attualmente, questo grande volume di sensori ha un significativo impatto sulla progettazione delle nostre auto”, ha spiegato il vicepresidente ed esperto ADAS senior Vincent Abadie.

Abadie ha indicato che, cercando soluzioni più compatte, redditizie e con migliori prestazioni per il futuro, hanno scoperto che “la tecnologia proposta da Steerlight avanza in questa direzione”. Nello specifico, Stellantis ha spiegato che, utilizzando la tecnologia fotonica del silicio, che combina un materiale semiconduttore universale con la velocità della luce, lo SteerLight Lidar rileva l’ambiente circostante in tre dimensioni con maggiore risoluzione e precisione, e a un costo inferiore di produzione in serie. , rispetto ai sistemi Lidar attualmente disponibili.

Secondo Stellantis, questa tecnologia ha il potenziale per offrire ai conducenti dei futuri veicoli dei marchi del gruppo prestazioni migliori in una varietà di sistemi ADAS, inclusa la guida automatizzata. “Un aspetto centrale delle nostre iniziative Dare Forward 2030 è identificare tecnologie innovative che offrano un valore sostanziale ai nostri clienti su larga scala”, ha affermato in una nota il direttore dell’ingegneria e della tecnologia di Stellantis, Ned Curic.

In questo senso, il manager ha aggiunto che i miglioramenti nella guida automatizzata continuano ad essere una delle principali priorità per il gruppo automobilistico. “Il lavoro innovativo di SteerLight può consentire applicazioni ADAS migliorate e diffuse.” Da parte sua, il CEO di SteerLight, François Simoens, ha indicato che la sua azienda vede “un grande vantaggio” nel fondo Stellantis Ventures riconoscendone lo sviluppo per poter “sbloccare l’adozione su larga scala di Lidar per applicazioni industriali”. e mobilità”.

SteerLight, una filiale del centro tecnologico francese CEA-Leti, a cui partecipano anche i fondi di venture capital Lifft e Quanto Natio, utilizza Lidar a onda continua modulata in frequenza (FMCW) basato sulla tecnologia fotonica del silicio che posiziona il sistema su un microchip. Il suo sistema è robusto (senza parti mobili) e compatto, massimizzando la flessibilità per gli ingegneri dei veicoli.

Stellantis Ventures ha affermato che lo sviluppo a cui stanno lavorando supera le attuali sfide della tecnologia Lidar per i veicoli, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni dei componenti e il loro costo elevato. La tecnologia FMCW utilizzata fornisce dati di profondità e velocità estremamente accurati resistendo alle interferenze dell’ambiente e di altri utenti.

“Ciò che facevamo negli anni ’80, ovvero avere funzioni elettroniche su chip di silicio, sta ora diventando realtà. Immaginate di avere tutte le funzioni fotoniche e ottiche su chip di silicio. Questo è davvero il DNA della nostra soluzione e siamo molto felici di esserlo in grado di andare avanti con il supporto di Stellantis”, ha affermato Simoens.

Infine, Stellantis ha ricordato che il suo fondo di venture capital, Stellantis Ventures, sin dalla sua creazione nel 2022, ha investito in 12 nuove società e in un fondo per la mobilità, “concentrandosi sullo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che miglioreranno i risultati per gli utenti”. clienti e la società nel suo complesso.