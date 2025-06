Alfa Romeo, Cristiano Fiorio: “Nel Motorsport rientreremo al momento giusto e da protagonisti”

In occasione dell’incontro con la stampa per l’annuncio della partnership con Luna Rossa per l’America’s Cup 2027, il responsabile del marketing di Alfa Romeo Cristiano Fiorio ha risposto anche ad alcune domande della stampa a proposito del possibile ritorno del biscione nel mondo del motorsport. Parlando con Automoto.it, Fiorio ha confermato che ciò potrebbe avvenire in futuro quando nel frattempo il brand avrà completato la sua gamma ed espresso tutto il suo potenziale sul mercato. A quel punto allora il biscione potrebbe tornare nel mondo del motorsport ma non da partner bensì da protagonista.

Il ritorno di Alfa Romeo nel Motorsport sarà da protagonista e non da comprimario secondo Cristiano Fiorio

Fiorio ha dichiarato: “Ritorneremo nel motorsport nel momento opportuno. Quando lo faremo, non saremo semplici partner, ma veri protagonisti. Con il nostro amministratore delegato, Santo Ficili, ci siamo posti come primo obiettivo quello di consolidare la nostra identità di marca e pianificare il futuro dei nostri prodotti in un mercato automobilistico globale in rapida evoluzione. Credo che nei prossimi mesi, con l’arrivo del nostro nuovo amministratore delegato, avremo l’occasione di approfondire il piano prodotto. Una volta completato, tra il 2028 e il 2029, il pieno rilancio del brand, potremo iniziare a ragionare anche su un ritorno nel motorsport. Penso però che sia qualcosa da iniziare a immaginare già entro i prossimi 3-4 anni.”

Ricordiamo che Alfa Romeo è stato presente in Formula 1 fino al 2023 come title sponsor della scuderia Sauber. Da allora le voci sul possibile ritorno del biscione al mondo delle corse si sono sprecate. Si parlava con insistenza del WEC ma si è parlato anche della Formula E. Tuttavia per il momento si tratta di discorsi prematuri dato che solo tra il 2028 e il 2029 si potrà capire quelle che sono le reali intenzioni della casa milanese in proposito.