Minardi: “Giovinazzi potrebbe rendere difficile la vita di Raikkonen alla Sauber”

Giancarlo Minardi, fondatore dell’ex team Minardi di Formula 1, ha grandi aspettative su Antonio Giovinazzi. Quest’ultimo farà il suo debutto come pilota titolare di Formula 1 in Alfa Romeo Sauber la prossima stagione, dopo aver prestato servizio come pilota di riserva per diverse stagioni. “Per l’automobilismo italiano è estremamente importante che un nostro connazionale guidi alla Sauber”, afferma Minardi, parlando con la stampa specializzata . “Ciò farà bene anche al Gran Premio d’Italia. Infatti non appena un italiano partecipa alla Formula 1, l’interesse che circonda lo sport nel nostro paese aumenta indubbiamente”.

Per Minardi il ritorno di un pilota italiano in Formula 1 farà bene alla popolarità del campionato nel nostro paese

Minardi ha anche voluto mettere in evidenza come sia difficile far nascere nuovi talenti nei paesi del Sud dell’Europa. L’ex Patron del team di Formula 1 omonimo ha dichiarato in proposito: Il problema è che qui mancano le risorse per aiutare i piloti di talento ad emergere in Formula 1. È bello che Antonio Giovinazzi sia riuscito a sfondare nonostante un ambiente in cui è difficile emergere”. Infine, l’uomo d’affari italiano pensa che il suo connazionale possa a volte rendere difficile la vita di Kimi Raikkonen nella squadra svizzera. “Sono sicuro che Kimi deve ancora guardarsi alle spalle, perché Antonio ne ha abbastanza per rendergli difficile la vita nella scuderia elvetica.” Insomma Minardi pensa che il giovane italiano possa essere la sorpresa del prossimo campionato del mondo di Formula 1.