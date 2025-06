Alfa Romeo invita tutti gli appassionati ad Arese per celebrare il suo 115° anniversario

Il 24 giugno 2025 Alfa Romeo festeggerà 115 anni, un traguardo simbolico per uno dei marchi più amati e iconici dell’automobilismo. Nato a Milano nel 1910, il brand italiano ha affascinato generazioni con il suo design unico, l’innovazione tecnologica e le vittorie leggendarie nelle competizioni mondiali. Per celebrare questo importante anniversario, domenica 22 giugno il Museo Storico Alfa Romeo di Arese ospiterà un evento speciale, pensato per riunire appassionati e la comunità globale degli alfisti in una giornata indimenticabile.

Il 22 giugno il Museo Storico di Arese accoglierà appassionati e club da tutto il mondo per celebrare il 115 ° anniversario di Alfa Romeo

Un programma ricco e coinvolgente scandirà le ore con gare in pista, raduni esclusivi, sfilate storiche e momenti celebrativi, dando vita a un’immersione totale nello spirito Alfa Romeo, tra il rombo del motore e l’orgoglio italiano. A suggellare simbolicamente il traguardo, spiccherà l’evento il logo ufficiale del 115 ° anniversario, per unire passato e futuro in un potente simbolo visivo messo a disposizione di club e appassionati di tutto il mondo. Infine, va sottolineato che, oltre all’anniversario della fondazione di Alfa Romeo, il 2025 è un anno davvero straordinario per il marchio del Biscione, costellato di date epocali.

Tra queste, il centenario della vittoria del primo Campionato del Mondo con la Tipo P2, il 75 ° della nascita della 1900, il 70 ° della Giulietta Berlina e il 50 ° della 33 TT 12 campione del mondo. Non si tratta di una semplice coincidenza, ma di una sincronia storica che rende quest’anno irripetibile e ribadisce ancora una volta l’attitudine di Alfa Romeo a sfidare il tempo, attraversandolo con lo sguardo rivolto al futuro. Un mito fatto di uomini e motori, coraggio e creatività, che non ha mai smesso di ispirare le nuove generazioni, perché Alfa Romeo è pura passione.

Il 22 giugno sarà una giornata speciale da vivere appieno al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, per rendere omaggio a 115 anni di passione, innovazione e storia. Un programma ricco di eventi pensato per coinvolgere tutti gli Alfisti, dai piloti agli appassionati, passando per i club ufficiali. Si inizia alle ore 10:00 con il Corso di Regolarità – disciplina molto apprezzata dalle auto d’epoca – realizzato in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo. Dopo una sessione teorica in Sala Giulia, il corso proseguirà con prove pratiche sulla pista interna del Museo e si concluderà con una gara finale aperta a tutti i partecipanti al corso, a cui possono partecipare tutte le Alfa Romeo di serie. Alle ore 11:00, sempre in Sala Giulia, si terrà il consueto Club Meeting, riservato ai rappresentanti di tutti gli Alfa Romeo Club del mondo per discutere di progetti, iniziative, idee e proposte per vivere insieme la passione per l’Alfa Romeo.

Dopo la pausa pranzo, come da tradizione, si terrà un suggestivo flashmob sulla pista interna del Museo: dalle 14:00, 115 vetture Alfa Romeo, di diversi modelli e provenienti da Club internazionali, formeranno la figura “AR115”. Un museo a cielo aperto dove il pubblico potrà ammirare le auto che hanno segnato la storia del marchio. Il pomeriggio prosegue con un momento spettacolare: alle 16:30, le vetture “Tributo GTA” apriranno la parata dedicata a tutte le Alfa Romeo, omaggiando la Giulia Sprint GTA, la celebre icona sportiva che nel 2025 festeggia il suo 60° anniversario.

Inoltre, alle 15:30 nella Sala Giulia, si terrà la conferenza-evento Backstage, che ogni mese affronta e propone al pubblico un tema diverso, attraverso documenti conservati presso il Centro Documentazione Alfa Romeo e le testimonianze di personalità ed esperti. L’evento, intitolato “115 anni di Alfa Romeo, 10 anni di Museo”, ripercorrerà i momenti salienti dei 115 anni di Alfa Romeo, in particolare quelli di cui ricorre il 2025. Sarà inoltre illustrato il progetto di rinnovamento del Museo Alfa Romeo, aperto al pubblico il 24 giugno 2015 nella sua veste rinnovata.

La giornata di celebrazioni si concluderà nella lounge allestita sulla pista interna, con un brindisi offerto da Alfa Romeo aperto a tutti i visitatori del Museo. Un momento di convivialità per condividere la passione per il marchio della nobile sportività italiana, che dal 1910 continua a far battere i cuori in tutto il mondo. Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo Alfa Romeo, con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@museoalfaromeo.co.

Il 115° anniversario di Alfa Romeo nel 2025 assume un significato ancora più profondo, grazie a importanti celebrazioni di altri modelli e traguardi storici. Si festeggiano i 100 anni dalla vittoria della leggendaria GP Tipo P2, primo Campionato del Mondo di Gran Premi, grazie al genio di Vittorio Jano e ai piloti Antonio Ascari e Gastone Brilli-Peri. Ricorre anche il 75° anniversario della 1900, prima Alfa Romeo prodotta in serie, e la vittoria della Tipo 158 “Alfetta”, Campione del Mondo nella prima stagione di Formula 1 con Nino Farina.

Nel 2025 si celebrano inoltre il debutto della Giulietta Berlina al Salone di Torino del 1955, modello simbolo di eleganza e dinamismo, e la Giulia Sprint GTA del 1965, “mostro sacro” delle corse presentato al Salone di Amsterdam. Si ricordano anche la vittoria nel 1975 della 33 TT 12 nel Campionato Mondiale Marche e il debutto dell’Alfa 75 nel 1985, ultima serie costruita sul pianale Alfetta, recentemente celebrata al Museo di Arese con oltre 300 vetture da tutta Europa.