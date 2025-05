Alfa Romeo Stelvio aggiunge un nuovo allestimento alla sua gamma in Giappone

Stellantis Japan ha aggiunto un nuovo allestimento, Sprint, al SUV Alfa Romeo Stelvio e lo venderà presso i concessionari autorizzati Alfa Romeo in tutto il Paese a partire da martedì 27 maggio. Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore è di 7.850.000 yen (tasse incluse).

In Giappone arriva un nuovo allestimento per Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio è un modello che unisce l’iconica griglia anteriore “trilobo” del marchio e le linee eleganti della carrozzeria a tecnologie avanzate, come la struttura leggera in alluminio e i fari full LED Matrix, che le conferiscono eleganza e sportività.

Sin dal suo debutto nel 2018, Alfa Romeo Stelvio è stato ampiamente elogiato per le sue eccezionali prestazioni sportive e il design italiano all’avanguardia. Il nuovo allestimento Sprint sarà dunque aggiunto alla gamma del SUV in Giappone da oggi. Questo mantiene le prestazioni di guida sportive tipiche di Alfa Romeo, pur essendo più accessibile.

La nuova Alfa Romeo Sprint è dotata di cerchi in alluminio da 19 pollici, sedili in pelle naturale e un impianto audio di alta qualità (8 altoparlanti) all’interno. Il gruppo propulsore è lo stesso della versione Veloce, con un motore turbo twin-scroll interamente in alluminio che vanta una potenza massima di 280 CV e una coppia massima di 400 Nm.

Dotata delle sospensioni attive Alfa Link, esclusive di Alfa Romeo, e di un albero di trasmissione in carbonio, offre eccellenti prestazioni di controllo e un piacere di guida che va oltre i limiti di un SUV. L’aggiunta del nuovo allestimento Sprint alla Stelvio offre ancora più scelta ai conducenti che ricercano le prestazioni sportive per cui Alfa Romeo è famosa. Dunque per il SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione una novità importante per un mercato in cui il brand premium di Stellantis vorrebbe fare ancora di più.