Stellantis Support: la piattaforma per i clienti con motori 1.2 PureTech difettosi verrà lanciata presto

La piattaforma digitale denominata Stellantis Support rappresenta una risorsa elettronica dedicata a tutti i proprietari di veicoli appartenenti ai marchi Stellantis, tra cui Citroën, DS Automobiles, Peugeot, Opel e Fiat. È stata progettata per offrire assistenza specifica a coloro che riscontrano problematiche relative ai motori 1.0 e 1.2 PureTech, oltre a eventuali malfunzionamenti nei sistemi AdBlue delle auto con motorizzazioni HDi. Attraverso questa piattaforma online, gli utenti avranno la possibilità di inoltrare reclami, richiedere supporto e ottenere informazioni dettagliate sul proprio veicolo.

Stellantis Supporto la piattaforma per i clienti con problemi al motore PureTech sarà resa disponibile a metà gennaio

Sebbene fosse inizialmente previsto che il servizio venisse reso disponibile al pubblico entro dicembre 2024, si è recentemente appreso che il rilascio di Stellantis Support avverrà con un lieve ritardo. La versione di prova è già operativa, consentendo di valutare le funzionalità principali della piattaforma. Tuttavia, il lancio ufficiale e completo del progetto è stato confermato dal costruttore per la metà di gennaio 2025, segnando l’inizio della sua piena operatività.

Il motivo del ritardo, come si apprende in via ufficiosa, è l’integrazione della soluzione con i sistemi Stellantis e la necessità di formare i dipendenti nei singoli Paesi. Il suo funzionamento ha lo scopo di migliorare il processo di assistenza ai clienti che riscontrano problemi nel funzionamento delle loro auto. In particolare sarà utilizzato per gestire i motori 1.2 PureTech ed i sistemi AdBlue nei motori HDi.

Non sono ancora del tutto chiare le funzionalità complete che saranno offerte dalla piattaforma. Tuttavia, da quanto si è appreso in via ufficiosa, tra le opzioni che dovrebbe includere figurano, tra le altre, la possibilità per gli utenti di inoltrare reclami relativi al proprio veicolo, ricevere informazioni dettagliate sullo stato e le caratteristiche della propria auto, accedere a suggerimenti utili sui servizi disponibili e ottenere supporto per altre necessità legate alla manutenzione o all’utilizzo del mezzo.