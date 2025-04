Fiat Grande Panda: gli ordini volano la produzione va a rilento, ecco i problemi

Fiat Grande Panda si sta rivelando un vero successo commerciale con gli ordini che si moltiplicano di giorno in giorno in tutta Europa. Tuttavia se le vendite vanno bene lo stesso non si può dire della produzione nello stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. Attualmente infatti la produzione va a rilento e vengono prodotte appena 125 unità al giorno del nuovo modello di Fiat destinato a diventare il capostipite di una nuova famiglia di auto che già la prossima estate accoglierà un nuovo membro: Fiat Pandissima.

Appena 125 unità al giorno di Fiat Grande Panda vengono prodotte in Serbia: ecco i problemi

Dunque al momento la produzione in serie vera e propria di Fiat Grande Panda non è ancora iniziata. Infatti a regime si dovrebbe arrivare a circa 500 unità al giorno e a quanto pare nemmeno quelle sarebbero sufficienti per garantire tempi di consegna veloci. A svelare i numeri attuali di produzione quel famoso dipendente di Melfi che ha accettato di trasferirsi a Kragujevac temporaneamente e di cui vi abbiamo parlato in un altro nostro articolo. Il motivo principale di ciò non sta nella mancanza di dipendenti ma di componenti. Un problema che purtroppo dopo il covid è diventato sempre più diffuso nell’industria automobilistica a livello globale.

Il dipendente infatti ha dichiarato: “Quando i componenti scarseggiano, la produzione si interrompe e riparte solo al momento della consegna dei materiali”, spiega. Ci si augura che la situazione possa migliorare presto, anche grazie al potenziamento del personale impiegato. È importante sottolineare, però, che il problema della carenza di componenti non coinvolge solo la nuova Fiat Grande Panda o Stellantis, ma interessa l’intero settore automobilistico e numerosi altri costruttori.

Ricordiamo che gli ordini per Fiat Grande Panda si sono aperti in Europa lo scorso 28 gennaio. In Italia il modello di Fiat che nasce su piattaforma smart car di Stellantis parte al netto di promozioni e incentivi da 18.900 euro per la versione con motore ibrido in allestimento pop e da 24.900 euro per la versione elettrica con autonomia di 320 km.