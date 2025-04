Ferrari elettrica: con il suo avvento inizia una nuova era per il cavallino rampante

La prima Ferrari elettrica sta per arrivare. Il suo debutto nei mesi scorsi è stato confermato ufficialmente da John Elkann e Benedetto Vigna per il prossimo 9 ottobre. Con l’arrivo di questa auto che potrebbe chiamarsi proprio Ferrari elettrica nulla sarà più come prima per la casa automobilistica del cavallino rampante. Questa auto infatti darà il via ad una nuova era elettrificata per il produttore di Maranello che vuole continuare a regalare le stesse emozioni di sempre ai suoi clienti continuando ad essere protagonista del mercato delle super car di lusso.

Manca sempre meno al debutto della prima Ferrari elettrica che vedremo il 9 ottobre

A proposito di come sarà, esteticamente parlando, la prima Ferrari elettrica, si registra nei giorni scorsi un nuovo render ad opera del famoso creatore digitale Avarvarii che sulla base delle più recenti foto spia del prototipo camuffato immagina così il design del futuro modello della Ferrari che come tutti sappiamo potrebbe avere le sembianze di un crossover anche se al momento mancano ancora conferme ufficiali da parte della casa automobilistica del cavallino rampante.

Recentemente, è emerso un prototipo in fase di test, immortalato nelle gelide lande del nord Europa. La vettura presentava una barra luminosa anteriore, capace di illuminare l’oscurità, una caratteristica che, però, non troverà spazio nella versione definitiva destinata alla produzione. Alcuni rumors suggeriscono l’adozione di motori nei mozzi delle ruote, una soluzione che potrebbe eliminare la necessità di un cambio per la Ferrari elettrica, liberando così più spazio, ma finché Ferrari non confermerà ufficialmente, rimaniamo prudenti su questa ipotesi.

La casa di Maranello, da sempre molto riservata sui suoi progetti, non ha rivelato molte informazioni riguardo a specifiche cruciali come l’accelerazione, la velocità massima o la potenza della sua prima Ferrari elettrica. Ancora incerta anche l’autonomia con una carica completa e la capacità di mantenere gli standard che ci si aspetta da un’auto portatrice di quel leggendario logo, soprattutto se dotata di una batteria elettrica. Domande legittime, alle quali solo il tempo potrà rispondere.

Per quanto riguarda il design, il camuffamento del prototipo complica ulteriormente le speculazioni. Nonostante ciò, Avarvarii su Instagram, ha provato a svelarlo, con risultati sorprendenti. In questo render la vettura si discosta dalla Purosangue e sembra evocare lo stile delle Ferrari di qualche decennio fa, suscitando l’interesse di appassionati e curiosi.