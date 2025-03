Ferrari elettrica: il cavallino rampante lavora a qualcosa di unico secondo Vigna

Il numero uno di Ferrari l’amministratore delegato Benedetto Vigna è tornato a parlare della Ferrari elettrica che come sappiamo sarà svelata il prossimo 9 ottobre. Il CEO del cavallino rampante ha detto che il suo sviluppo rappresenta una sfida e che quello che sta venendo fuori è qualcosa di unico. Ricordiamo che la produzione di questo modello che secondo alcuni si potrebbe chiamare proprio “Ferrari elettrica” avverrà presso il nuovo E-Building che il cavallino rampante ha inaugurato a Maranello lo scorso anno.

Ferrari elettrica: sarà qualcosa di unico ed entusiasmante secondo Benedetto Vigna

Benedetto Vigna ha dichiarato: “Stiamo progettando un’auto che sarà presentata nel quarto trimestre, e sarà unica nel suo genere. Non ci limiteremo a montare una batteria e un motore su un telaio, come spesso accade nel mercato di massa per motivi economici. Vogliamo creare qualcosa di entusiasmante che offra un’esperienza di guida inconfondibile, con tutti i tratti distintivi di una Ferrari. Salire a bordo di una Ferrari significa interagire con il veicolo attraverso tutti i sensi. L’elettrico è una sfida, ma non paragonabile a quella affrontata 78 anni fa, quando non esistevano nemmeno le strade.”

Ovviamente l’attesa per il debutto di questo modello cresce giorno dopo giorno. Sono sempre di più a voler sapere esattemente come sarà e quali caratteristiche avrà la prima Ferrari elettrica della storia. Qui vi mostriamo alcuni render che immaginano così il modello. Si basano sulle recenti foto spia emerse sul web. Non resta che aspettare e vedere se sarà davvero così la prima auto elettrica della casa automobilistica del cavallino rampante.