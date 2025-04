Leapmotor T03: la tecnologia intelligente incontra il divertimento della guida urbana

Con un’estetica moderna e caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, Leapmotor T03 offre una mobilità urbana elegante e agile, su misura per le esigenze degli automobilisti più giovani e moderni. Gli interni spaziosi, abbinati a un design esterno distintivo, rendono il veicolo una scelta ideale e intelligente per chi cerca un mezzo compatto senza rinunciare a comfort, stile e tecnologia. Con una lunghezza di 3,62 metri, una larghezza di 1,577 metri, un’altezza di 1,652 metri e un passo di 2,40 metri, questo veicolo a cinque porte e quattro posti è ideale per la mobilità urbana.

Leapmotor T03 è la scelta intelligente per la mobilità urbana

Gli esterni di Leapmotor T03 presentano un design arrotondato e dinamico, con una linea di cintura che si estende dal parafango anteriore fino ai fanali posteriori, conferendo al veicolo un aspetto veloce e potente. Il design esterno del modello Leapmotor è ulteriormente valorizzato da elementi sorprendenti, come la parte anteriore curva, che conferisce al veicolo un aspetto amichevole ed elegante. Il tetto panoramico in vetro e il design bicolore esaltano l’estetica, mentre la barra orizzontale nella parte posteriore aggiunge un tocco di raffinatezza. I cerchi in lega di alluminio da 15 pollici (38,1 cm) con razze a forma di petalo completano l’esterno e conferiscono al veicolo un aspetto sportivo e moderno. Inoltre, il modello è dotato di un sistema di illuminazione all’avanguardia.

Tra gli esempi rientrano le luci diurne a LED curve e affilate, che includono la modalità automatica e la funzione “Follow Me Home”, nonché i sorprendenti fanali posteriori a LED, che sono stati migliorati con un design efficace e bordi affilati. Il veicolo è dotato di 74 unità LED che si illuminano rapidamente e garantiscono un effetto di segnalazione migliorato. Infine, gli specchietti retrovisori esterni sono riscaldabili e regolabili elettricamente. Sono dotati di indicatori LED integrati che garantiscono un’eccellente visibilità.

L’abitacolo della Leapmotor T03 è confortevole e spazioso: 96 centimetri di altezza libera nella parte posteriore e 95 centimetri in quella anteriore. Ciò garantisce un maggiore comfort per ogni passeggero. L’accesso al veicolo è facile grazie alle sue cinque porte, mentre il tetto panoramico in vetro da 42 pollici (106,6 cm) con parasole elettrico contribuisce a creare un ambiente luminoso e fresco.

Inoltre, il veicolo è dotato di tecnologie all’avanguardia, come il quadro strumenti LCD da 8 pollici (20,3 cm) che interagisce con il touchscreen centrale da 10,1 pollici (25,6 cm). Il sistema è molto intuitivo e consente al conducente di gestire facilmente infotainment, navigazione, telefono e controllo vocale. Inoltre, il volante multifunzione con ADAS, Bluetooth e pulsanti di controllo vocale garantisce un’esperienza di guida sicura e confortevole.

La Leapmotor T03 è dotata di un propulsore elettrico sviluppato in modo completamente indipendente da Leapmotor. Il cuore del sistema è una batteria da 37,3 kilowattora (kWh), che offre un’autonomia combinata di 265 chilometri secondo il ciclo WLTP e un’autonomia fino a 395 chilometri in città. Questo sistema è gestito da un sistema di gestione intelligente della batteria che utilizza la tecnologia cloud per monitorare lo stato di salute della batteria in tempo reale e garantire che funzioni sempre entro un intervallo di temperatura ottimale. Nello specifico, il motore elettrico sviluppa una potenza massima di 70 kW (95 CV) e una coppia massima di 158 Newton metri (Nm), il che lo rende molto efficiente nell’uso quotidiano. Un punto a favore del veicolo è il suo motore silenzioso: il livello di rumore rimane basso, a 76 decibel (dB).

Leapmotor T03 offre tre modalità di guida, ciascuna studiata per adattarsi alle diverse condizioni e preferenze di guida. Nello specifico, la modalità ECO ottimizza la frenata rigenerativa e offre prestazioni più fluide, ideali per massimizzare l’efficienza. La modalità SPORT offre una risposta più rapida della potenza con frenata rigenerativa moderata. Infine, la modalità STANDARD offre un equilibrio tra le altre due modalità, con una leggera frenata rigenerativa che consente al veicolo di muoversi lentamente dopo aver rilasciato il pedale dell’acceleratore.

Anche il sistema di sterzo è versatile e prevede tre diverse modalità: la modalità COMFORT aumenta l’assistenza allo sterzo, rendendo la guida più facile e confortevole; La modalità SPORT riduce lo sforzo sullo sterzo e offre un controllo più preciso e dinamico; e infine, la modalità STANDARD è un compromesso tra le due modalità precedenti e offre un’esperienza di sterzata bilanciata.

Il veicolo è inoltre dotato di sospensioni anteriori MacPherson e di un roll-bar e barra di torsione posteriori in un sistema combinato. Questa configurazione assicura un peso bilanciato tra gli assi (prossimo al rapporto ideale uno a uno), assicurando una guida stabile e confortevole sia nell’uso urbano che nei viaggi più lunghi. L’impianto frenante ad alta efficienza comprende un freno di stazionamento elettrico e dischi freno anteriori e posteriori ventilati per migliorare la dissipazione del calore e ridurre lo smorzamento termico, con conseguente maggiore durata. Inoltre, il sistema di frenata rigenerativa converte l’energia elettrica cinetica durante la frenata e la immagazzina nella batteria per un utilizzo successivo, con conseguenti minori costi di manutenzione e una migliore efficienza energetica complessiva.

Infine, la Leapmotor T03 è compatibile con le porte di ricarica di tipo 2 e CCS2 e in Austria viene offerta di serie con un caricabatterie di bordo da 6,6 kW e una potenza massima di ricarica rapida CC di 45 kW. Il tempo di ricarica dal 30 all’80 percento presso una stazione di ricarica CA (trifase) è di circa 3,5 ore, mentre utilizzando una stazione di ricarica CC per raggiungere lo stesso livello occorrono solo 36 minuti.

La Leapmotor T03 è dotata di una struttura a gabbia robusta che garantisce la massima protezione per i suoi occupanti. La carrozzeria del veicolo è stata brasata al laser lungo tutte le linee del tetto, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza europei. La barra anticollisione monoblocco realizzata in lega di alluminio massiccio è un elemento unico che offre un grado di protezione superiore al 60%. Questa struttura è realizzata in acciaio ad alta resistenza e presenta un design che assorbe efficacemente l’energia derivante da eventuali collisioni. Inoltre, il T03 è dotato della tecnologia intelligente di Leapmotor, che ha sviluppato una piattaforma hardware avanzata con tre telecamere, radar a due onde millimetriche e tre radar a ultrasuoni. Questo sistema consente di implementare fino a dieci funzioni ADAS e offre una guida intelligente di livello L2.