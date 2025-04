Stellantis e Factorial Energy: raggiunto traguardo fondamentale nello sviluppo delle batterie allo stato solido

Stellantis e Factorial Energy hanno annunciato oggi la validazione delle celle per batterie allo stato solido FEST (Factorial Electrolyte System Technology) di Factorial, di dimensioni adatte al settore automobilistico. Questo risultato segna un significativo passo avanti nel percorso verso l’introduzione sul mercato di batterie per veicoli elettrici (EV) di nuova generazione.

Stellantis e Factorial Energy hanno convalidato con successo celle per batterie allo stato solido di dimensioni automobilistiche con densità energetica di 375 Wh/kg

“Il raggiungimento di questo livello di prestazioni riflette i punti di forza della nostra collaborazione con Factorial”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Questa svolta ci pone all’avanguardia della rivoluzione dello stato solido, ma non ci fermeremo qui. Continuiamo a lavorare insieme per superare i limiti e fornire soluzioni ancora più avanzate, avvicinandoci a batterie più leggere ed efficienti che riducano i costi per i nostri clienti”.

Rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, le batterie allo stato solido garantiscono una densità energetica superiore e tempi di ricarica più rapidi. Le celle FEST da 77 Ah, recentemente convalidate, hanno raggiunto una densità di 375 Wh/kg e superato i 600 cicli di ricarica, soddisfacendo così i requisiti per l’impiego automobilistico. Si tratta di un traguardo chiave nello sviluppo delle batterie al litio-metallo allo stato solido di grande formato. Inoltre, queste celle permettono di ridurre drasticamente i tempi di ricarica, passando dal 15% al 90% di carica in appena 18 minuti a temperatura ambiente. Inoltre, le celle offrono un’elevata potenza in uscita con velocità di scarica fino a 4 °C, supportando le maggiori esigenze prestazionali dei veicoli elettrici.

Grazie all’ingegneria scientifica avanzata e all’utilizzo di strumenti supportati dall’intelligenza artificiale, Factorial ha messo a punto una nuova formulazione di elettroliti che permette alla batteria di operare in modo efficiente in un ampio intervallo termico, compreso tra -30 °C e +45 °C (equivalenti a -22 °F e 113 °F). Questo supera i precedenti limiti delle batterie allo stato solido e apre la possibilità di prestazioni migliori in diverse condizioni climatiche.

“Lo sviluppo delle batterie è una questione di compromessi. Se ottimizzare una caratteristica è semplice, bilanciare elevata densità energetica, ciclo di vita, ricarica rapida e sicurezza in una batteria delle dimensioni di un veicolo con la validazione OEM è una svolta”, ha affermato Siyu Huang, CEO di Factorial Energy. “Questo risultato con Stellantis sta portando la tecnologia delle batterie di nuova generazione dalla ricerca alla realtà.”

Grazie alla stretta collaborazione nella progettazione del pacco batteria e all’utilizzo di questa tecnologia rivoluzionaria, Stellantis e Factorial stanno ottimizzando l’architettura del pacco batteria per ridurre il peso e migliorare l’efficienza complessiva del sistema, garantendo una perfetta integrazione. Questi risparmi di peso aumentano direttamente l’autonomia del veicolo e supportano soluzioni di veicoli elettrici più sostenibili e convenienti.

Grazie all’investimento da 75 milioni di dollari effettuato nel 2021 da Stellantis in Factorial Energy, questo importante progresso consolida ulteriormente la partnership strategica tra le due aziende. Il risultato raggiunto rappresenta un passo decisivo per Stellantis, che conferma l’intenzione, già annunciata in precedenza, di introdurre le batterie allo stato solido sviluppate da Factorial in una flotta dimostrativa entro il 2026. Questa flotta dimostrativa rappresenta il passo successivo verso la commercializzazione di questa promettente tecnologia, consentendo un’ulteriore convalida delle batterie allo stato solido di Factorial e la valutazione delle prestazioni in condizioni di guida reali.