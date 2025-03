Leapmotor B10: l’accoglienza entusiastica in Cina sta facendo parlare tutto il mondo

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Leapmotor ha ottenuto un gran successo con lancio in prevendita del suo sesto modello, il SUV elettrico Leapmotor B10, che ha suscitato notevole interesse sia da parte della stampa che del pubblico in Cina. Il suo successo sta facendo scalpore in tutto il mondo con il marchio cinese di Stellantis che si sta facendo conoscere dappertutto.

Debutto boom per Leapmotor B10 in Cina

L’avvio della prevendita del SUV elettrico Leapmotor B10 è stato accolto con un entusiasmo travolgente, assicurandosi oltre 15.000 ordini nella prima ora e 31.688 ordini entro 48 ore dalla sua prevendita iniziata il 10 marzo in Cina. In particolare, il 73% di questi ordini riguardava le varianti dotate di LiDAR, evidenziando la forte domanda di tecnologie di guida avanzate.

Basato sull’innovativa architettura LEAP3.5, sviluppata internamente dal marchio Leapmotor, il modello B10 rappresenta un passo significativo nel panorama dei veicoli elettrici, integrando in modo perfetto una combinazione di software e hardware avanzati. Grazie a questa architettura all’avanguardia, il B10 non solo offre un’esperienza di guida altamente efficiente e sicura, ma stabilisce anche un nuovo standard nel settore dei veicoli elettrici intelligenti, mettendo in evidenza la capacità del marchio di innovare e proiettarsi verso il futuro della mobilità elettrica.

Il veicolo è disponibile in due diverse edizioni, entrambe equipaggiate con tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging), una delle più avanzate soluzioni di rilevamento ottico, fornita dal rinomato produttore Hesai, che consente al B10 di garantire una maggiore precisione e sicurezza nell’ambito della guida autonoma e dei sistemi di assistenza alla guida.

LiDAR è una tecnologia che fornisce ai veicoli una visione 3D ad alta risoluzione che integra telecamera e radar, migliorando la capacità di percezione per gestire condizioni stradali più complesse, come ambienti bui o oggetti sconosciuti in autostrada, massimizzando la garanzia di sicurezza attiva.

Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor, ha commentato: “La B10 incarna la nostra visione di un futuro elettrico, offrendo non solo prestazioni superiori e connettività intelligente, ma rendendo anche questo futuro accessibile ai consumatori di tutto il mondo”. Leapmotor è entusiasta dell’accoglienza positiva riservata al B10 e non vede l’ora di consegnare questo SUV innovativo ai suoi clienti.