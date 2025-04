Stellantis: conto alla rovescia per l’erede di Tavares, il nome forse già entro maggio

Entro la fine del prossimo mese di maggio Stellantis potrebbe finalmente svelare chi sarà l’erede di Carlos Tavares come nuovo CEO del gruppo. Questa decisione ha una grande importanza strategica: il nuovo capo di Stellantis oltre a prendere il posto di Carlos Tavares, che si è dimesso alla fine dell’anno scorso, dovrà anche affrontare sfide legate alla ricostruzione dei rapporti con i clienti, le reti di vendita e i fornitori, definendo la direzione che il gruppo vorrà intraprendere nei prossimi anni e riorganizzare la gamma dei marchi.

Tra i nomi in lizza per assumere un ruolo di vertice all’interno di Stellantis spicca Antonio Filosa, attuale Chief Operating Officer della regione Nord America. Con un passato alla guida del marchio Jeep e dell’intera divisione sudamericana del gruppo, Filosa si è costruito una reputazione solida per la sua capacità di affrontare contesti di mercato complessi. Il suo punto di forza risiede nella profonda integrazione con le dinamiche interne del gruppo e in una conoscenza approfondita del mercato statunitense, ritenuto strategico per il futuro dell’azienda.

Un altro candidato di rilievo è Maxime Picat, oggi alla guida della divisione acquisti e qualità fornitori di Stellantis. In passato ha gestito le operazioni europee del gruppo e, ancora prima, ha ricoperto ruoli di responsabilità in Cina con DongFeng Peugeot Citroën. Picat si distingue per la sua precisione gestionale e per la familiarità con le complesse reti globali di approvvigionamento e le sfide industriali del colosso automobilistico.

Nella rosa dei candidati c’era anche Wayne Griffiths, fino a poco tempo fa CEO di Seat e Cupra nel gruppo Volkswagen. Sotto la sua guida, Cupra si è guadagnata lo status di uno dei marchi automobilistici in più dinamico sviluppo in Europa. Griffiths è considerato un candidato in grado di apportare nuova energia e un approccio moderno alla gestione del marchio all’interno di Stellantis. La sua esperienza comprende anche la cooperazione a lungo termine con Audi, nonché attività volte a rafforzare la posizione dei marchi nel segmento della mobilità elettrica.

Sebbene i nomi degli altri due candidati esterni non siano stati resi noti, è noto che provengono da fuori le attuali strutture del gruppo e sono stati invitati ai colloqui finali all’inizio di aprile. Il processo di selezione è curato personalmente da John Elkann, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in collaborazione con i rappresentanti delle famiglie Agnelli e Peugeot. Sappiamo, in via ufficiosa, che ci sono seri attriti: la famiglia Peugeot vorrebbe che fosse un francese a capo del gruppo.

Il nuovo amministratore delegato di Stellantis dovrebbe essere annunciato prima della pausa estiva, con una probabilità elevata che la nomina ufficiale avvenga nel corso del mese di maggio. L’effettivo insediamento alla guida del gruppo è previsto nella seconda parte dell’anno, ma fonti vicine al Consiglio di Amministrazione non escludono un’anticipazione dei tempi. Se il candidato selezionato dovesse dimostrarsi pronto a entrare subito in carica, l’avvicendamento potrebbe avvenire prima rispetto alle previsioni iniziali.