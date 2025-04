Stellantis: anche Maxime Picat tra i candidati al ruolo di CEO, sarà lui l’erede di Tavares?

Come vi abbiamo scritto ieri il gruppo Stellantis sta ultimando il processo di selezione del nuovo CEO. L’azienda attualmente guidata dal presidente John Elkann ha già una rosa di candidati finali che include due dirigenti chiave all’interno dell’organizzazione: il responsabile delle operazioni per il Nord America Antonio Filosa e il direttore degli acquisti Maxime Picat.

Anche Maxime Picat tra i papabili al ruolo di CEO: sarà lui l’erede di Carlos Tavares?

Maxime Picat è uno dei dirigenti più influenti e di punta del gruppo Stellantis e del settore auto. Al momento, ricopre il prestigioso ruolo di Chief Purchasing and Supplier Quality Officer, nonché di Chief Operating Officer (COO) per le regioni Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, gestendo così un ampio portafoglio di operazioni strategiche a livello internazionale. Oltre a ciò, Picat fa parte dell’Interim Executive Committee, un comitato esecutivo temporaneo che si occupa di definire e guidare le direzioni strategiche di sviluppo dell’intero gruppo.

La sua carriera professionale nel mondo dell’automobile ebbe inizio nel lontano 1998, quando entrò a far parte del Groupe PSA, dove iniziò a costruire la sua carriera in modo costante e solido. Cominciò ricoprendo ruoli legati alla produzione nello stabilimento di Mulhouse, poi proseguì con responsabilità più importanti come responsabile di produzione nello stabilimento di Sochaux. Nel 2007, grazie alle sue capacità di leadership e alle sue competenze acquisite sul campo, diventò Direttore Generale dello stabilimento PSA di Wuhan, in Cina, dove contribuì al consolidamento della presenza del gruppo in un mercato strategico e in continua crescita come quello cinese.

Negli anni successivi ha collaborato con DongFeng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA), dove ha ricoperto prima la carica di Vice Direttore Generale (2008-2011) e poi quella di Direttore Generale. La sua esperienza nella gestione delle operazioni in Asia lo rende uno dei manager più preparati a guidare Stellantis nei mercati orientali in dinamico sviluppo. Nel 2012, Picat ha assunto la carica di CEO del marchio Peugeot, guidandolo con successo attraverso una fase fondamentale della trasformazione.

Dal 2016 è Vicepresidente esecutivo per l’Europa del Groupe PSA e membro del consiglio di amministrazione del gruppo. Dopo la creazione di Stellantis nel gennaio 2021, è stato nominato Chief Operating Officer per l’Europa, ruolo che ha svolto un ruolo importante nel consolidamento delle strutture del gruppo di recente costituzione. In seguito divenne anche responsabile degli acquisti dell’azienda. Vedremo dunque se alla fine sarà lui a spuntarla divenendo l’erede di Carlos Tavares. Lo sapremo entro la fine del primo semestre del 2025 come confermato nelle scorse ore dallo stesso John Elkann.