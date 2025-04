L’ex CEO di Seat diventerà il capo di Stellantis?

Secondo indiscrezioni, Wayne Griffiths, ex CEO di Seat, sarebbe in avanzate trattative con John Elkann, presidente di Stellantis, per assumere il ruolo di CEO dell’azienda automobilistica internazionale. L’incontro tra i due sarebbe già avvenuto e la candidatura di Griffiths sarebbe stata inizialmente ben accolta, nonostante alcune divergenze sul futuro assetto aziendale abbiano influenzato il proseguimento dei colloqui.

Wayne Griffiths, che ha lasciato a sorpresa la guida di Seat SA alla fine di marzo, avrebbe ottenuto un forte appoggio soprattutto dalle divisioni americane di Stellantis, un fattore che potrebbe pesare nella scelta del successore di Carlos Tavares. Quest’ultimo è stato rimosso all’inizio di dicembre 2024 e, in attesa di una nomina definitiva, la carica è stata assunta temporaneamente da John Elkann, il quale però non intende mantenerla a lungo. Nonostante la coincidenza temporale tra l’uscita di Griffiths da Seat e le voci su Stellantis possa sembrare frutto di una strategia, fonti interne smentiscono questa ipotesi. Griffiths, infatti, era semplicemente pronto a valutare nuove opportunità, come indicato anche sul suo profilo LinkedIn.

In passato erano stati considerati anche Luca de Meo, attualmente alla guida di Renault, e Jean-Philippe Imparato, responsabile delle operazioni europee di Stellantis, ma entrambi hanno declinato con fermezza l’offerta. Resta in piedi, sebbene meno probabile, l’ipotesi di un profilo proveniente dal settore tecnologico americano, in particolare da aziende come HP, individuato da una società di headhunting incaricata dal consiglio di sorveglianza. Al momento, tutto lascia presagire che la scelta definitiva sul prossimo CEO di Stellantis verrà formalizzata entro la fine del primo semestre di quest’anno, dopo un’attenta valutazione delle diverse opzioni disponibili.

Al momento, Wayne Griffiths e Antonio Filosa sono i principali candidati in esame per la guida di Stellantis. La decisione finale tra i due potrebbe influenzare in modo significativo la strategia e l’evoluzione futura del gruppo automobilistico, segnando un punto di svolta per i prossimi anni.