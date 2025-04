Fiat Panda Young: ecco come sarebbe in versione moderna

Fiat Panda Young è una delle versioni più famose e iconiche degli anni ’80 e ’90 del celebre modello della principale casa automobilistica italiana. Ancora oggi in tanti gradirebbero il suo ritorno sul mercato dato che si tratta di una versione che specie qui da noi in Italia è stata particolarmente amata come dimostrano anche i dati di vendita molto positivi. Proprio per questo motivo sul web c’è chi ha provato ad immaginare quale potrebbe essere oggi il design di questo modello se fosse riproposto da Fiat.

Sul web appare una nuova versione di Fiat Panda Young e scatta subito l’effetto nostalgia

E’ questo il caso della pagina Facebook Pandisti italiani che nei giorni scorsi ha proposto un render di come potrebbe essere una nuova Fiat Panda Young in chiave moderna. Si tratta a nostro avviso di una ipotesi davvero molto convincente. Guardando con attenzione questa immagine appaiono evidenti i richiami al modello originale in particolare ciò vale per i cerchi, le forme ma anche le barre sul tetto, così come le tre portiere. Ovviamente ci sono anche degli influssi della nuova Fiat Grande Panda che rappresenta una sorta di punto di riferimento estetico per quelle che saranno le future auto di Fiat che vedremo nei prossimi anni.

La Fiat Panda Young, lanciata nel 1987, è stata una delle versioni più popolari della seconda serie della leggendaria city car torinese, rivisitata rispetto al modello originale del 1980. Equipaggiata con un motore 769 cc derivato dal 900 della prima serie, erogava 34 cavalli, pari alla versione FIRE. Grazie ai costi di produzione contenuti, il prezzo della Young era particolarmente accessibile, rendendola una scelta ideale per i giovani. Gli interni, simili a quelli della Panda FIRE CL, erano ricchi ma a un costo inferiore, contribuendo al suo successo commerciale. Nel 1998, la Panda Young divenne il modello base della gamma, con un motore 899 cc da 39 cavalli, sostituendo la versione “Panda”.