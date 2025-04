Carlos Tavares: ecco che fine ha fatto l’ex CEO di Stellantis

Carlos Tavares a lungo è stato il numero uno del gruppo di Stellantis come CEO dell’azienda dalla sua fondazione fino allo scorso mese di dicembre. Da quando non è più CEO di Stellantis il manager portoghese è uscito da radar. Solo di recente è tornato a far discutere quando si è saputo che l’assemblea generale degli azionisti di Stellantis ha detto si al suo maxi compenso da 23 milioni di euro più 12 di buonuscita.

Ecco cosa fa oggi l’ex CEO di Stellantis Carlos Tavares

Come riportato da Bloomberg, Carlos Tavares ha annunciato l’intenzione di concentrare le sue future attività imprenditoriali nel suo Paese d’origine, il Portogallo, dopo una lunga carriera trascorsa principalmente all’estero.

«Dopo cinquant’anni vissuti fuori dal mio Paese, sento il bisogno di restituire qualcosa e mettere a frutto le competenze maturate durante questa intensa esperienza professionale», ha dichiarato Tavares. Il manager ha chiarito che il suo nuovo percorso non riguarderà più il settore automobilistico: l’interesse si sposta ora verso il comparto aeronautico. In particolare, ha affermato in un’intervista alla televisione portoghese di voler partecipare alla privatizzazione di TAP Air Portugal, compagnia aerea di bandiera. Inoltre, risulta coinvolto anche in un consorzio che punta ad acquisire una partecipazione nella compagnia regionale SATA Azores Airlines.

Questa nuova fase della carriera di Tavares segna un cambiamento significativo, con un passaggio strategico dall’automotive all’aviazione commerciale, sempre con una forte connessione alle dinamiche economiche del suo Paese natale.

Negli ultimi tempi, Carlos Tavares ha deciso di dedicarsi anche a un’altra attività, che più che un vero e proprio lavoro rappresenta una sua grande passione personale. Oltre agli impegni di natura imprenditoriale, infatti, ha iniziato a trascorrere del tempo lavorando in una delle sue fattorie situate nel Portogallo centrale, dove si occupa direttamente della gestione agricola. Ma non solo: ha investito energie anche in un vigneto nella rinomata regione del Douro, nel nord del Paese, celebre per la produzione vinicola. Proprio lì, ha avviato un progetto legato alla produzione di vino Porto, seguendo da vicino le fasi della coltivazione delle uve e della vinificazione. Una scelta che riflette il desiderio di riconnettersi con le proprie radici e vivere a contatto con la terra, riscoprendo tradizioni locali e coltivando un interesse che affonda le sue origini nel passato.

Nel frattempo in Stellantis continua la ricerca del nuovo CEO con il presidente John Elkann che ha detto chiaramente che punta ad annunciare l’erede di carlos Tavares entro la fine del primo semestre. Al momento sarebbero 5 i candidati: 2 interni e 3 esterni. Tra gli interni si parla di Maxime Picat e Antonio Filosa. Tra gli esterni si fa il nome di Wayne Griffiths, ex numero uno di Seat.