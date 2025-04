Stellantis: arriva il via libera alla buonuscita di Tavares per un totale di 35 milioni di euro

Durante l’assemblea degli azionisti di Stellantis è stato approvato il bilancio contenente, tra i vari punti, anche il compenso per il 2024 dell’ex CEO Carlos Tavares, pari a 23,1 milioni di euro, oltre a una buonuscita di 12 milioni. Il via libera è arrivato con il 66,92 per cento dei voti favorevoli, mentre il 33,08 per cento si è opposto. Alcuni investitori avevano criticato il pacchetto retributivo, considerando il forte calo degli utili dell’azienda, scesi del 70 per cento.

L’assemblea degli azionisti di Stellantis ha detto ok al maxi compenso di Tavares 23 milioni più 12 milioni di buonauscita

È stato approvato anche il bilancio 2024 di Stellantis, che ha registrato ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17 per cento rispetto al 2023, e una flessione del 12 per cento nelle consegne globali. Gli azionisti hanno dato l’ok a un dividendo di 0,68 euro per azione, nettamente inferiore agli 1,55 euro distribuiti l’anno precedente. Il presidente John Elkann ha criticato la strategia dell’Unione Europea sull’elettrificazione, definendola scollegata dalle reali condizioni del mercato e troppo ambiziosa rispetto alle possibilità concrete.

Elkann ha criticato la gestione europea della transizione elettrica, evidenziando come molti governi abbiano ritirato bruscamente gli incentivi all’acquisto, mentre le infrastrutture di ricarica restano spesso insufficienti. Ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione dei dazi tra Europa e Stati Uniti, definendo le attuali politiche tariffarie e regolamentari troppo severe, con il rischio di danneggiare gravemente le industrie automobilistiche di entrambe le sponde dell’Atlantico. Tuttavia, ha dichiarato che una transizione ordinata è ancora possibile se si agisce rapidamente. Ha poi accolto con favore le dichiarazioni di Donald Trump sull’eventuale riduzione dei dazi del 25 per cento, notizia che ha spinto il titolo Stellantis in rialzo del 5,23 per cento.

Il presidente John Elkann, aprendo l’assemblea annuale degli azionisti a Amsterdam, ha riconosciuto le responsabilità della dirigenza nei deludenti risultati del 2024 di Stellantis. Ha spiegato che il disallineamento tra il consiglio di amministrazione e l’ex CEO Carlos Tavares ha portato alle sue dimissioni nel dicembre dello stesso anno. Elkann, alla guida del comitato esecutivo ad interim, ha assicurato che sono in corso misure concrete per rafforzare l’azienda, in attesa della nomina del nuovo CEO prevista entro la prima metà del 2025.