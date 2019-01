Ferrari LaFerrari Aperta: un esemplare con 280 km in vendita online

LaFerrari Aperta è la variante con tetto rimovibile della potente Supercar italiana, costruita da Maranello per celebrare il suo 70° anniversario.

A circa 1.5 milioni di dollari, la versione base della vettura era già troppo costosa per moltissime persone, quindi la variante Aperta è giunta sul mercato come un modello ancora più esclusivo. Infatti, il performante veicolo venne proposto ad un prezzo di ben 2 milioni di dollari e inoltre bisognava ricevere un invito per poter comprare uno dei soli 210 esemplari realizzati.

LaFerrari Aperta: l’esclusiva convertibile del cavallino rampante proposta in vendita online

Il prezzo de LaFerrari è giustificato dal fatto che abbiamo di fronte la vettura del cavallino rampante più potente di sempre con il suo motore V12 ibrido da 6.3 litri che sviluppa una potenza di 963 CV e oltre 900 nm di coppia massima. Tutti i CV vengono dominati perfettamente da aerodinamica attiva, differenziale elettronico ad alta tecnologia, ammortizzatori magnetici e controllo della trazione completo.

Il noto sito Internet di vendite online Mecum sta proponendo un esemplare con appena 280 km sul contachilometri a oltre il triplo del prezzo originale, ossia 7 milioni di dollari. La cosa interessante è che il proprietario di questa LaFerrari Aperta accetta anche scambi ma naturalmente con veicoli altrettanto esclusivi.