Alfa Romeo viaggia indietro nel tempo nel cuore di Waterloo

Venerdì scorso, Alfa Romeo ha unito passato e presente sulle suggestive strade di Waterloo, in un evento esclusivo che ha visto protagonisti diversi modelli storici del marchio, dai più iconici ai più recenti. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di testare la leggenda delle roadster, come l’Alfa Romeo Spider, insieme alle ultime novità, tra cui i modelli ibridi e ad alte prestazioni, rappresentando così l’evoluzione del design e della tecnologia del brand. Un viaggio nel tempo che ha celebrato l’essenza del marchio. Il cuore dell’esperienza è l’opportunità unica di mettersi al volante della nuovissima Alfa Romeo Junior, insieme a leggende senza tempo come l’elegante 164 Q4, l’affascinante Spider Serie 4, l’intramontabile 75, l’elegante Giulia Spider del 1965 e la classica Giulietta Sprint, ognuna simbolo della ricca tradizione, dell’ingegneria pionieristica e del design ricco di personalità della casa milanese.

Nel corso di un evento esclusivo sono stati testati diversi modelli Alfa Romeo, dai classici fino a Junior

L’evento ha celebrato l’essenza di Alfa Romeo, fondendo decenni di innovazione, passione e stile, e sottolineando perché il marchio continua a distinguersi nel panorama automobilistico. La Alfa Romeo 75, introdotta nel 1985 per celebrare il 75° anniversario della casa, è una berlina sportiva compatta che si caratterizza per linee audaci e un abitacolo orientato al conducente. Dotata di un cambio transaxle, garantiva una distribuzione del peso ideale, esaltando la filosofia prestazionale del marchio. Con motori vari, tra cui il V6 da 3,0 litri, la 75 offriva un’esperienza di guida entusiasta, divenendo un’auto cult. Fu anche l’ultimo modello basato sulla piattaforma dell’Alfetta.

Negli anni ’90, l’Alfa Romeo 164 Q4 rappresentò la versione più avanzata della berlina di lusso 164. Equipaggiata con un motore V6 da 3,0 litri da 232 cavalli, la Q4 integrava un sofisticato sistema di trazione integrale e un differenziale attivo controllato da computer, che le conferiva eccellenti doti di tenuta e maneggevolezza. La sua linea elegante e sportiva, firmata Pininfarina, unita a prestazioni sorprendenti, la rende ancora oggi un modello amato dai veri appassionati, simbolo della raffinatezza e dell’innovazione che contraddistinguono il marchio.

L’Alfa Romeo Spider Serie 4, prodotta dal 1990 al 1993, rappresenta l’ultima evoluzione della storica linea Spider iniziata nel 1966. Mantenendo le linee eleganti e senza tempo di Pininfarina, ha introdotto moderni aggiornamenti estetici come paraurti integrati e una maggiore aerodinamica. Con il motore bialbero da 2,0 litri, offriva un’esperienza di guida vivace e raffinata. L’introduzione di una maggiore elettronica e interni migliorati ha reso la Spider 4 una vettura classica ma moderna, apprezzata dagli appassionati di roadster.

La Giulietta, soprattutto nelle versioni Sprint e Spider, è stata una delle vetture simbolo dell’ingegneria e del design automobilistico italiano degli anni ’60. Con il suo stile elegante, compatto e la maneggevolezza agile, la Giulietta 65 ha rappresentato il perfetto equilibrio tra prestazioni brillanti e bellezza estetica, diventando una delle icone del dopoguerra.

La Spider 2.2 JTS e la 3.2 V6 JTS 24v (TB), parte dell’ultima generazione prodotta tra il 2006 e il 2010, hanno unito il comfort delle gran turismo moderne con la tradizione delle prestazioni Alfa. Con motori potenti e una linea audace progettata da Giugiaro, queste versioni più mature hanno mantenuto il fascino della Spider, rendendola un’auto perfetta per il viaggio e la guida quotidiana.

La Junior Ibrida da 136 CV, disponibile anche con motore elettrico da 156 CV, rappresenta un perfetto equilibrio tra sportività, tecnologia e comfort. Equipaggiata con un motore a tre cilindri da 1,2 litri con turbocompressore a geometria variabile e un sistema ibrido VGT (48V), offre prestazioni eccellenti e affidabilità grazie alla catena di distribuzione. Il motore elettrico da 21 kW, supportato da una batteria agli ioni di litio da 48V e un cambio a doppia frizione a 6 marce, consente un’esperienza di guida fluida. Con la possibilità di percorrere oltre il 50% del tempo in modalità elettrica, la Junior Ibrida offre una guida silenziosa e senza emissioni nelle aree urbane e una performance elettrica fino a 150 km/h fuori città.