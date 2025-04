Stellantis Korea espande gli showroom del marchio in tutto il Paese

Il 14 aprile, Stellantis Korea ha annunciato che lancerà la strategia “Stellantis Brand House (SBH)” volta a integrare gli showroom Jeep e Peugeot e ad avviare un’innovazione di rete a doppio binario che rafforzerà simultaneamente l’innovazione dell’esperienza del marchio incentrata sul cliente e l’efficienza operativa dei concessionari.

Stellantis Brand House si propone di offrire al cliente un’esperienza a 360 gradi e un servizio coerente in tutti gli showroom del Paese, integrando le reti dei marchi Jeep e Peugeot sulla base dello Stellantis Operation Standard. Allo stesso tempo, i concessionari partner traggono vantaggio dall’ampliamento della loro base clienti e dalla massimizzazione dell’efficienza delle loro operazioni commerciali, basandosi sul portafoglio diversificato di prodotti Jeep e Peugeot.

Il centro espositivo di Busan è il quinto centro espositivo ufficiale dell’Stellantis Brand House in Corea. Victory Automotive, concessionario ufficiale Jeep e Peugeot, ha allestito una sala espositiva Jeep al 2° piano dell’attuale sala espositiva Peugeot di Busan (638 Suyeong-ro, Suyeong-gu), che verrà gestita come una struttura integrata al 2° e 3° piano. In quanto primo padiglione espositivo in Corea ad adottare la nuova CI di Jeep, la griglia a sette feritoie, simbolo del marchio, e i colori caldi Autumn Leaf e Mud esaltano al massimo la sensibilità all’aria aperta. Lo spazio Peugeot ha composto armoniosamente i toni del nero e del blu ed è stata posizionata una parete grafica che esprimeva la sensibilità del marchio, per creare un’immagine sofisticata.

Nella sala espositiva con una superficie totale di 1.182 m² (358 pyeong), Jeep occuperà il 2° piano (417 m²) e Peugeot il 3° piano (382 m²); in totale potranno essere esposti 8 veicoli, 4 per ciascun marchio. Ulteriori vantaggi sono l’eccellente accessibilità, la vicinanza alla zona balneare (a pochi passi dalle linee 2 e 3 della metropolitana) e la connettività con i principali quartieri commerciali quali Haeundae, Gwangalli e Centum City. Nella seconda metà dell’anno il centro servizi verrà ampliato e inaugurato ufficialmente per migliorare la soddisfazione del cliente.

Lo showroom Jeep Ilsan sarà trasformato anche nel 6° showroom Stellantis brand House (526 Baekmaro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do). Lo showroom Jeep precedentemente gestito da Prima Motors è stato ristrutturato per creare uno spazio Peugeot (431㎡, 130 pyeong) al secondo piano, dove saranno esposti in totale sei veicoli, tre ciascuno per Jeep e tre per Peugeot. Non solo si trova in una zona con un’alta concentrazione di showroom di automobili Ilsan, ma vanta anche una posizione estremamente comoda per i clienti, grazie all’eccellente accessibilità alle principali arterie stradali come Jayuro e la prima tangenziale dell’area metropolitana. A maggio prevediamo di ampliare e trasferire il nostro centro servizi nei pressi del padiglione espositivo (circa 3 km) per rafforzare l’esperienza integrata del cliente nell’ambito della fiera e dell’A/S.

Inoltre, anche i padiglioni espositivi Gyeonggi Uijeongbu (216 Dongil-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do) e Anyang (375 Simindae-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do) hanno completato la loro conversione rispettivamente nel 7° e 8° padiglione espositivo SBH. La base di vendita della Peugeot nell’area metropolitana è stata ulteriormente ampliata con la ristrutturazione del 2° piano (superficie totale di 257,4 m²) e del 3° piano (191,8 m²) dei due showroom Jeep gestiti da KCC Mobility, trasformandoli in showroom Peugeot.

Bang Sil, CEO di Stellantis Korea, ha affermato: “Jeep e Peugeot sono diventate icone di diversità automobilistica nel mercato nazionale con le loro distinte sensibilità e identità di marca”, e ha aggiunto: “Ci auguriamo che più clienti possano sperimentare il fascino dei due marchi con un servizio migliorato attraverso gli showroom SBH di Busan, Ilsan, Uijeongbu e Anyang”.

Nel frattempo, Stellantis Korea prevede di convertire altri showroom SBH a Suwon, Daejeon, ecc. entro l’anno e di gestire un totale di 10 showroom SBH entro la fine dell’anno. Attualmente, Jeep gestisce un totale di 16 showroom ufficiali, tra cui SBH, mentre Peugeot ne gestisce 10 e prevede di rafforzare la sinergia e l’efficienza operativa tra i marchi attraverso operazioni integrate continue.