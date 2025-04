Stellantis protagonista al Salone Internazionale dell’Auto di New York del 2025

Stellantis presenta diverse novità al Salone Internazionale dell’Auto di New York del 2025, dando il benvenuto ai partecipanti per dare il via alle celebrazioni per il centenario di Chrysler e per partecipare a esperienze interattive di Chrysler, Dodge e Jeep.

Per quanto riguarda i singoli brand di Stellantis, Chrysler dà il via alle celebrazioni per il suo centenario al Salone Internazionale dell’Auto di New York del 2025, che quest’anno celebra il suo 125° anniversario. L’esposizione “Chrysler Century of Innovation” includerà una speciale esposizione di tre veicoli che metteranno in mostra l’iconico passato del marchio, il presente leader del segmento e il suo brillante futuro: la Chrysler Six del 1924, la Chrysler Pacifica del 2025 e la Chrysler Halcyon Concept. La Chrysler Six originale, la stessa vettura presentata da Walter P. Chrysler al Salone Nazionale dell’Automobile del 1924, farà parte della promozione per i 125 anni di storia del Salone Internazionale dell’Auto di New York.

Sempre a proposito di Stellantis, Camp Jeep, che ha debuttato nel 2004 al Salone Internazionale dell’Auto di New York, torna per il suo 21° anno. L’esperienza Camp Jeep ha offerto ai partecipanti oltre 534.000 corse. Gli entusiasmanti giri gratuiti offrono ai consumatori un’anteprima delle capacità dei veicoli Jeep su una varietà di terreni. Il fulcro di Camp Jeep è l’iconica Jeep Mountain, una salita di 8,5 metri con un’inclinazione di 42 gradi che mette in mostra le capacità di trazione dei veicoli. È la salita più alta e ripida tra quelle presenti ai saloni dell’auto.

Chrysler celebra il 20° anniversario dell’innovativo sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go. Introdotto per la prima volta con il modello 2005, 5 milioni di minivan sono stati venduti con l’esclusivo sistema Stow ‘n Go per la prima e la seconda fila, che ha “sbalordito” il settore 20 anni fa. Quest’anno, i visitatori del Salone Internazionale dell’Auto di New York potranno sperimentare di persona quanto sia spaziosa e flessibile la Chrysler Pacifica, e quanto sia facile stivare un sacco di cose mantenendo comunque spazio per l’intera famiglia, mentre gareggiano contro il tempo per vincere premi nella Chrysler Pacifica Stow ‘N Go Challenge.

Stellantis presenterà diversi nuovi veicoli, che potranno essere visti per la prima volta al Salone Internazionale dell’Auto di New York, tra cui: La nuovissima Dodge Charger Daytona, che mantiene il titolo di muscle car più veloce e potente al mondo con 670 cavalli e 627 Nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 3,3 secondi e percorre il quarto di miglio in circa 11,5 secondi. I visitatori del Salone Internazionale dell’Auto di New York potranno provare la coupé ad alte prestazioni sul circuito di prova coperto per veicoli elettrici multimarca.

Jeep Wagoneer S, il primo veicolo elettrico a batteria del marchio a livello globale, offre capacità 4xe, prestazioni eccezionali, un design aerodinamico elegante e tecnologie all’avanguardia. Il nuovo SUV di medie dimensioni vanta prestazioni entusiasmanti con un’autonomia di oltre 480 km. Sarà inoltre presente sul circuito di prova indoor per veicoli elettrici multimarca.

Ram 1500 e i pickup pesanti Ram, che offrono maggiore potenza e capacità a un segmento in crescita. Ramcharger presenta la tecnologia di nuova generazione per veicoli elettrici ad autonomia estesa, con un’autonomia mirata di 1.110 km, un primato nella sua categoria. È l’ultimo esempio di come Ram offrirà ai clienti veicoli a benzina ed elettrici di riferimento, dotati di una tecnologia avanzata, rivoluzionaria e all’avanguardia.

Concept car Chrysler Halcyon, che offre uno sguardo al futuro tema di design e alla direzione del marchio Chrysler Alfa Romeo Tonale ibrido, che offre un livello premium di lusso, elettrificazione e connettività in un SUV sportivo pur rimanendo fedele al suo DNA ispirato alle corse Fiat 500e, che porta con sé stile italiano, dimensioni compatte e potenza elettrica, perfetta per New York, insieme a un nuovo colore concettuale e alla Giorgio Armani Collector’s Edition.