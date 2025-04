Fiat Grande Panda protagonista della 18a edizione del “Festival del Cinema Italiano”

Anche quest’anno FIAT aderisce al “Festival del Cinema Italiano”, un’iniziativa giunta alla sua 18esima edizione in Portogallo. Protagoniste della rassegna sono due tra gli ultimi modelli dell’attuale gamma del brand, la nuova Fiat Grande Panda e la 600e, autentici simboli del Made in Italy che esprimono in modo inequivocabile la strategia di elettrificazione della principale casa automobilistica italiana.

Fiat Grande Panda è una delle star protagoniste dell’evento, facendo sentire la sua presenza all’ingresso del Cinema São Jorge

La nuova Fiat Grande Panda, proposta con motorizzazioni sia ibride che completamente elettriche, è una delle protagoniste indiscusse dell’evento, accogliendo il pubblico sotto i riflettori all’ingresso dell’iconico Cinema São Jorge, situato nella suggestiva Avenida da Liberdade, nel cuore di Lisbona. Al suo fianco sarà presente anche la nuova Fiat 600e, 100 per cento elettrica, che avrà il compito di garantire il trasporto sostenibile degli ospiti durante tutta la manifestazione nel centro della capitale portoghese.

Il programma del “Festival del Cinema Italiano” è iniziato a Lisbona il 9 e durerà fino al 17 aprile, al Cinema São Jorge, UCI El Corte Inglés, Cinemateca Portuguesa – Museo del Cinema, Cine-Teatro Turim e Cinema Fernando Lopes. Il festival prosegue nei mesi successivi con eventi e proiezioni cinematografiche in più di 20 città portoghesi. Tutte le informazioni su questa 18a edizione del Festival del Cinema Italiano sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Dunque per Fiat Grande Panda un altro evento per mettersi in mostra. La vettura della casa torinese svelata lo scorso 11 luglio è ordinabile in tutta Europa dallo scorso 28 gennaio sia in versione elettrica che ibrida. Le vendite vanno a gonfie vele con la vettura che lo scorso week end è stata protagonista del primo porte aperte nelle concessionarie ufficiali di Fiat in Italia che sono state letteralmente prese d’assalto dalla folla di curiosi con oltre 20 mila partecipanti.