Stellantis crolla in borsa a causa del calo delle consegne

Questa mattina le azioni di Stellantis hanno registrato una significativa flessione del 4,8%, scendendo a 7,59 euro, a causa di un rallentamento delle attività aziendali più marcato del previsto dall’inizio dell’anno. Secondo quanto comunicato dalla casa automobilistica, il fatturato consolidato del gruppo per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2025 è stato stimato in 1.218.000 unità, con una contrazione del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ovvero il primo trimestre del 2024. Stellantis ha spiegato in una nota che il termine “fatturazioni” si riferisce ai volumi di veicoli consegnati ai concessionari, distributori o direttamente ai clienti, sia al dettaglio che alle flotte aziendali, un aspetto che ha un impatto diretto sul riconoscimento dei ricavi da parte del gruppo.

Crolla il titolo di Stellantis in borsa

Le indicazioni negative relative alle consegne hanno avuto un impatto immediato sul mercato azionario. Il titolo Stellantis ha registrato un calo significativo, con una discesa superiore al 5,5% a Piazza Affari, risultando così la blue chip peggiore della seduta. Questo forte ribasso riflette le preoccupazioni degli investitori riguardo al rallentamento delle attività della casa automobilistica, che ha influenzato negativamente la performance del gruppo nel corso della giornata.

Secondo le previsioni consensuali di Visible Alpha, gli analisti si aspettavano che le vendite di Stellantis sarebbero state di poco superiori a 1,3 milioni di unità nel primo trimestre di quest’anno. Questa situazione riflette “principalmente il calo della produzione in Nord America, a seguito del prolungato periodo di ferie di gennaio, e, in Europa in senso più ampio, l’impatto combinato della transizione verso nuovi prodotti e del calo dei volumi dei veicoli commerciali leggeri”, ha spiegato Stellantis.

In Nord America, le vendite della casa automobilistica sono diminuite del 20% su base annua nel primo trimestre del 2025, attestandosi a 325.000 unità, mentre sono diminuite dell’8% nell’Europa allargata, attestandosi a 568.000 unità. Nelle tre regioni geografiche Africa-Medio Oriente, America Latina e Cina, che sono diventate il “terzo motore” delle performance finanziarie di Stellantis, il fatturato è invece aumentato del 4% nel periodo, raggiungendo le 323.000 unità. Stellantis ha mantenuto in particolare la sua posizione di leadership in Sud America, beneficiando della forte crescita del mercato automobilistico, in particolare in Brasile e Argentina. Nel quarto trimestre del 2024, anche il fatturato di Stellantis è diminuito del 9% su base annua, mentre era sceso del 12% nell’intero anno scorso, rispetto al 2023.