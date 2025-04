Stellantis in calo del 9% a livello mondiale: i risultati nel primo trimestre del 2025

Stellantis ha pubblicato oggi le stime consolidate trimestrali sulle spedizioni globali e ha fornito commenti sui relativi trend aziendali. Il termine “spedizioni” descrive il volume di veicoli consegnati a concessionari, distributori o direttamente dalla Società a clienti retail e flotte, che determina il riconoscimento dei ricavi.

I progressi commerciali di Stellantis nel primo trimestre del 2025 hanno incluso il lancio di tutti i modelli nuovi e rinnovati

Le spedizioni consolidate per i tre mesi conclusi il 31 marzo 2025 ammontavano a circa 1,2 milioni di unità, con un calo del 9% su base annua dovuto principalmente alla minore produzione in Nord America a seguito del prolungato periodo di inattività per le festività di gennaio e nell’Europa allargata a causa dell’impatto delle transizioni di prodotto e dei minori volumi di veicoli commerciali leggeri (LCV).

I progressi commerciali nel primo trimestre del 2025 hanno incluso il lancio di tutti i modelli nuovi e rinnovati, tra cui i camion pesanti Citroën C3 Aircross, Opel Frontera, Fiat Grande Panda, Ram 2500 e 3500, contribuendo a generare uno slancio positivo nell’acquisizione degli ordini, mantenendo al contempo livelli di inventario normalizzati presso i concessionari.

In Nord America, le spedizioni del primo trimestre sono diminuite di circa 82.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo del 20% su base annua, dovuto principalmente alla minore produzione di gennaio, conseguenza del prolungato periodo di inattività per le festività natalizie, nonché all’avvio della commercializzazione dei nuovi veicoli pesanti Ram 2025. Per quanto riguarda l’andamento delle vendite negli Stati Uniti, Jeep Compass, Grand Cherokee e Ram 1500/2500 hanno registrato un aumento dei volumi di oltre il 10% su base annua nel primo trimestre del 2025. Un dato incoraggiante è che i nuovi ordini al dettaglio di marzo hanno raggiunto il livello più alto da luglio 2023.

Le consegne nell’Europa allargata nel primo trimestre sono diminuite di circa 47.000 unità, con un calo dell’8% su base annua, dovuto per due terzi alle interruzioni nella transizione di alcuni veicoli dei segmenti A e B in sostituzione dei prodotti di generazione precedente, dismessi alla fine del primo semestre del 2024, e per un terzo al calo dei volumi di veicoli commerciali leggeri. Passando all’andamento delle vendite in Europa, la quota di mercato EU30 nel primo trimestre del 2025 si è attestata al 17,3%, con un aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2024, riflettendo in parte il contributo alle vendite dei recenti lanci di nuovi prodotti.

Nell’ambito del “Terzo Motore” di Stellantis, le spedizioni sono aumentate complessivamente di 13.000 unità, con un incremento del 4%, trainato principalmente da un aumento del 19% in Sud America, che ha più che compensato il calo delle spedizioni in Medio Oriente e Africa, Cina e India e Asia-Pacifico. Stellantis ha mantenuto la sua leadership in Sud America, beneficiando al contempo di maggiori volumi di vendita, in particolare in Brasile e Argentina. In Medio Oriente e Africa, il calo del 15% delle spedizioni è stato principalmente dovuto all’impatto delle restrizioni all’importazione in Algeria, Tunisia ed Egitto.